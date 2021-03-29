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Женщинам дали больше руководящих должностей в правительстве Австралии после скандала с изнасилованием

Киев  •  УНН

 • 19478 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон провел перестановки в своем кабинете министров, повысив несколько женщин до руководящих должностей, стремясь ослабить негативную реакцию на свое правительство, вызванную обвинениями в сексуальном насилии в парламенте. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

До перестановки только шесть законодателей в кабинете Моррисона из 22 человек были женщинами; изменения увеличили это количество до семи. В то же время Моррисон продвинул женщин на руководящие должности - генерального прокурора и министра внутренних дел. При этом он оставил Кристиана Портера, который ранее в этом месяце решительно отрицал обвинения в том, что он изнасиловал одного из членов школьной дискуссионной группы в 1980-х годах, в своем кабинете.

"Эти изменения встряхнут то, что необходимо встряхнуть, сохраняя при этом импульс, преемственность и стабильность, в которых нуждается Австралия", - сказал Моррисон журналистам в понедельник.

Так, Микаэла Кэш стала главным юристом Австралии, заменив Портера, который теперь руководит промышленностью, наукой и технологиями. Карен Эндрюс стала министром внутренних дел, сферы, охватывающей безопасность границ, иммиграцию и федеральные правоохранительные органы, заменив Питера Даттона, который стал министром обороны.

Предыдущий министр обороны Линда Рейнольдс подверглась критике со стороны Моррисона за то, что она рассмотрела отдельные утверждения о том, что советник по вопросам СМИ была изнасилована коллегой в ее парламентском офисе два года назад. При этом она останется в кабинете министров.

Дополнение

Ранее в этом месяце Австралией прокатилась волна акций в поддержку инициативы March4Justice. Они были спровоцированы недавней волной заявлений о сексуальном насилии, дискриминации и неправомерных действиях в некоторых из высших политических ведомств Австралии. Недавно сообщалось, что среди скандалов есть обвинение в изнасиловании против экс-генерального прокурора Кристиана Портера, который решительно отрицал вероятное нападение в 1988 году.

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