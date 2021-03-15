Одягнені в чорне жінки провели в Австралії масовий мітинг проти насильства

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Жінки були одягнені в чорне на знак "сили і жалоби" і скандували "Нас не змусять замовкнути". Протестувальники в Мельбурні несли білий прапор довжиною у кілька метрів з іменами жінок, убитих в Австралії в результаті гендерного насильства з 2008 року, у той час, як учасники протесту біля будівлі парламенту в Канберрі готувалися подати дві петиції з вимогою змін.

У той час як лідери основних опозиційних політичних партій вийшли приєднатися до натовпу в Канберрі, делегація організаторів відхилила запрошення зустрітися з прем'єр-міністром краъни Скоттом Моррісоном тет-а-тет.

"Ми перебуваємо за 200 метрів від його офісу, і нам недоречно зустрічатися за закритими дверима, особливо коли ми говоримо про сексуальне насильство, яке дійсно відбувається за закритими дверима", - сказала Рейтер Джанін Хендрі, одна з організаторів.

Мітинги на підтримку ініціативи March4Justice були спровоковані нещодавньою хвилею заяв про сексуальне насильство, дискримінацію та неправомірні дії в деяких з вищих політичних відомств Австралії. Нещодавно повідомлялося, що серед скандалів є звинувачення у зґвалтуванні проти генерального прокурора Крістіана Портера, який рішуче заперечував ймовірний напад у 1988 році.

До слова

Протести в Австралії проходять одночасно зі схожими протестами у Великій Британії.

Причиною проведення акцій у Британії стала смерть на початку цього місяця Сари Еверард, яка зникла безвісти, коли йшла додому. Пізніше 33-річна жінка була знайдена мертвою. У викраденні і вбивстві жінки був обвинувачений чинний офіцер лондонської поліції.

Після однієї з недавніх акцій поліцію Лондона звинуватили в застосуванні сили під час протесту жінок, а у відомстві встали на захист офіцерів.