Одетые в черное женщины провели в Австралии массовый митинг против насилия

Детали

Женщины были одеты в черное в знак "силы и траура" и скандировали "Нас не заставят замолчать". Протестующие в Мельбурне несли белое знамя длиной в несколько метров с именами женщин, убитых в Австралии в результате гендерного насилия с 2008 года, в то время как протестующие у здания парламента в Канберре готовились подать две петиции с требованием перемен.

В то время как лидеры основных оппозиционных политических партий вышли присоединиться к толпе в Канберре, делегация организаторов отклонила приглашение встретиться с премьер-министром Скоттом Моррисоном тет-а-тет.

"Мы находимся в 200 метрах от его офиса, и нам неуместно встречаться за закрытыми дверями, особенно когда мы говорим о сексуальном насилии, которое действительно происходит за закрытыми дверями", - сказала Рейтер Джанин Хендри, одна из организаторов.

Митинги в поддержку инициативы March4Justice были спровоцированы недавней волной заявлений о сексуальном насилии, дискриминации и неправомерных действиях в некоторых из высших политических ведомств Австралии. Недавно сообщалось, что среди скандалов есть обвинение в изнасиловании против генерального прокурора Кристиана Портера, который решительно отрицал предполагаемое нападение в 1988 году.

К слову

Протесты в Австралии проходят одновременно с похожими протестами в Великобритании.

Причиной проведения акций в Британии стала смерть в начале этого месяца Сары Эверард, которая пропала без вести, когда шла домой. Позже 33-летняя женщина была найдена мертвой. В похищении и убийстве женщины был обвинен действующий офицер лондонской полиции.

После одной из недавних акций полицию Лондона обвинили в применении силы во время протеста женщин, а в ведомстве встали на защиту офицеров.