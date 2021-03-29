Жінкам дали більше керівних посад в уряді Австралії після скандалу зі згвалтуванням

Деталі

До перестановки лише шість законодавців в кабінеті Моррісона з 22 осіб були жінками; зміни збільшили цю кількість до семи. Водночас Моррісон просунув жінок до керівних посад - генерального прокурора і міністра внутрішніх справ. При цьому він залишив Крістіана Портера, який раніше в цьому місяці рішуче заперечував звинувачення в тому, що він згвалтував одного з членів шкільної дискусійної групи в 1980-х роках, в своєму кабінеті.

"Ці зміни струснуть те, що необхідно струсити, зберігаючи при цьому імпульс, спадкоємність і стабільність, яких потребує Австралія", - сказав Моррісон журналістам у понеділок.

Так, Мікаела Кеш стала головним юристом Австралії, замінивши Портера, який тепер керує промисловістю, наукою і технологіями. Карен Ендрюс стала міністром внутрішніх справ, сфери, що охоплює безпеку кордонів, імміграцію та федеральні правоохоронні органи, замінивши Пітера Даттона, який став міністром оборони.

Попередній міністр оборони Лінда Рейнольдс піддалася критиці з боку Моррісона за те, що вона розглянула окремі твердження про те, що радник з питань ЗМІ була зґвалтована колегою в її парламентському офісі два роки тому. При цьому вона залишиться в кабінеті міністрів.

Доповнення

Раніше у цьому місяці Австралією прокотилася хвиля акцій на підтримку ініціативи March4Justice. Вони були спровоковані нещодавньою хвилею заяв про сексуальне насильство, дискримінацію та неправомірні дії в деяких з вищих політичних відомств Австралії. Нещодавно повідомлялося, що серед скандалів є звинувачення у зґвалтуванні проти екс-генерального прокурора Крістіана Портера, який рішуче заперечував ймовірний напад у 1988 році.