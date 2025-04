Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра - ОПУ

"Глава государства вместе с представителями Совета Федерации еврейских общин зажгли лампадки возле "Меноры"- памятника расстрелянным евреям на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что раввины прочитали молитву о жертвах трагедии. Также присутствующие почтили их память минутой молчания.

Добавим, возле памятника Менора в Бабьем Яру церемония поминовения жертв массового убийства евреев Киева состоялась сегодня. В церемонии принял участие Президент Украины Владимир Зеленский, посол Израиля Джоэль Лион, раввины, о чем сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Он отметил, что Зеленский - "первый в истории президент Украины, пришедший к Меноре в день годовщины расстрела в Бабьем Яру по еврейскому календарю".

Как сообщалось ранее, главный раввин Киева и Украины, глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Дов Блайх раскритиковал Президента Украины Владимира Зеленского из-за его отсутствия в субботу на памятных мероприятиях в Бабьем Яру.

Однако затем выяснилось, что несмотря на эти заявления, Президент Украины Владимир Зеленский все же присутствовал в Бабьем Яру в этот день, но не во время проведения официальной церемонии.

Напомним, в Киеве 28 сентября состоялись мероприятия к 71-й годовщине трагических событий в Бабьем Яру и увековечение памяти жертв нацизма.

#OTD 78 years ago German Nazis and their collaborators killed in #BabiYar more then 50000 Jews in 2 days. This morning #Ukraine President @ZelenskyyUa initiated a special ceremony in their memory. #NeverAgain pic.twitter.com/tLOSwtZrUa

— Joel Lion (@ambassadorlion) 8 октября 2019 г.