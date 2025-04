Зеленський вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру – ОПУ

"Глава держави разом із представниками Ради Федерації єврейських громад запалили лампадки біля "Менори" – пам'ятника розстріляним євреям на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", - йдеться в повідомленні.

Також, повідомляється, що рабини прочитали молитву за жертв трагедії. Також присутні вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання.

Додамо, біля пам'ятника Менора в Бабиному Яру церемонія поминання жертв масового вбивства євреїв Києва відбулася сьогодні. У церемонії взяв участь Президент України Володимир Зеленський, посол Ізраїлю Джоель Ліон, рабини, про що повідомив голова Українського єврейського комітету Едуард Долинський. Він зауважив, що Зеленський - "перший в історії президент України, який прийшов до Менори в день річниці розстрілу в Бабиному Яру за єврейським календарем".

Як повідомлялося раніше, головний рабин Києва та України, глава Об'єднання іудейських релігійних організацій України Яків Дов Блайх розкритикував Президента України Володимира Зеленського через його відсутність в суботу на пам'ятних заходах у Бабиному Яру.

Проте, потім з’ясувалося, що не дивлячись на ці заяви, Президент України Володимир Зеленський все ж таки був присутній у Бабиному Яру у цей день, але не під час проведення офіційної церемонії.

Нагадаємо, в Києві 28 вересня відбулися заходи до 71-ї річниці трагічних подій у Бабиному Яру та увічнення пам’яті жертв нацизму.

#OTD 78 years ago German Nazis and their collaborators killed in #BabiYar more then 50000 Jews in 2 days. This morning #Ukraine President @ZelenskyyUa initiated a special ceremony in their memory. #NeverAgain pic.twitter.com/tLOSwtZrUa

— Joel Lion (@ambassadorlion) 8 октября 2019 г.