Зеленський вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру – ОПУ

$41.400.13
45.840.29
ukru
Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
Ексклюзив
15:51 • 12578 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

13:43 • 28172 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11:26 • 46580 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 59379 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 121563 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 82767 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 67355 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 298224 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 175181 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 142363 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
0.9м/с
48%
Популярнi новини

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 91890 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

11 квітня, 08:05 • 88999 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

11 квітня, 09:37 • 39123 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

11 квітня, 09:39 • 54675 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

11 квітня, 10:29 • 27453 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 121563 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 298224 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 235132 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 348774 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 363310 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та житлі новобудови

16:33 • 568 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 5678 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 11798 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 13979 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 13094 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Зеленський вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру – ОПУ

Київ • УНН

 • 10104 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський ушанував пам'ять жертв масових розстрілів у Бабиному Яру в Києві. Така інформація 8 жовтня з'явилася на офіційному сайті глави держави, передає УНН.

Зеленський вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру – ОПУ

"Глава держави разом із представниками Ради Федерації єврейських громад запалили лампадки біля "Менори" – пам'ятника розстріляним євреям на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", - йдеться в повідомленні.

Також, повідомляється, що рабини прочитали молитву за жертв трагедії. Також присутні вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання.

Додамо, біля пам'ятника Менора в Бабиному Яру церемонія поминання жертв масового вбивства євреїв Києва відбулася сьогодні. У церемонії взяв участь Президент України Володимир Зеленський, посол Ізраїлю Джоель Ліон, рабини, про що повідомив голова Українського єврейського комітету Едуард Долинський. Він зауважив, що Зеленський - "перший в історії президент України, який прийшов до Менори в день річниці розстрілу в Бабиному Яру за єврейським календарем".

Як повідомлялося раніше, головний рабин Києва та України, глава Об'єднання іудейських релігійних організацій України Яків Дов Блайх розкритикував Президента України Володимира Зеленського через його відсутність в суботу на пам'ятних заходах у Бабиному Яру.

Проте, потім з’ясувалося, що не дивлячись на ці заяви, Президент України Володимир Зеленський все ж таки був присутній у Бабиному Яру у цей день, але не під час проведення офіційної церемонії.

Нагадаємо, в Києві 28 вересня відбулися заходи до 71-ї річниці трагічних подій у Бабиному Яру та увічнення пам’яті жертв нацизму.

#OTD 78 years ago German Nazis and their collaborators killed in #BabiYar more then 50000 Jews in 2 days. This morning #Ukraine President @ZelenskyyUa initiated a special ceremony in their memory. #NeverAgain pic.twitter.com/tLOSwtZrUa

— Joel Lion (@ambassadorlion) 8 октября 2019 г.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.91
Bitcoin
$82,509.80
S&P 500
$5,287.21
Tesla
$244.90
Газ TTF
$33.76
Золото
$3,258.29
Ethereum
$1,565.41