Зеленский ввел санкции против похитителей детей и теневого флота рф, еще один пакет - готовится

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новых санкционных решениях Украины – против российских субъектов, причастных к похищению украинских детей, и против судов российского теневого флота, передает УНН.

По его словам, в первом санкционном списке лица, работающие на вывоз украинских детей с временно оккупированных территорий, уничтожение их идентичности и сокрытие от семей и от Украины. Среди этих подсанкционных лиц функционеры государственной системы россии, коллаборанты на временно оккупированной территории и пропагандисты.

Во втором санкционном списке 23 судна, которые москва использует для нефтяного экспорта. В отношении части этого списка уже применены также санкции партнеров. Работаем, чтобы синхронизировать все наши санкционные режимы – санкции партнеров в Украине и санкции Украины в юрисдикциях партнеров, добавил Зеленский.

Президент анонсировал подготовку на ближайшее время и еще одного санкционного пакета – особой важности.

