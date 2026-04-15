Зеленский: Украина совершенствует средства защиты от "шахедов", это следует также делать в Европе
Киев • УНН
Украина и Норвегия подписали декларацию об углублении сотрудничества в сфере безопасности. Стороны планируют совместное производство дронов и средств ПВО.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о деталях встречи в Осло с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Об этом информирует УНН.
Глава государства, в частности, отметил, что встреча была "как всегда, хорошая и результативная".
Подробно обсудили наше сотрудничество в сфере производства и использования дронов. Наш опыт уже применяется на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Мы совершенствуем средства защиты от "шахедов" и убеждены, что это следует также делать в Европе. Сегодня для этого мы инициировали Drone Deal с Норвегией и подписали Совместную декларацию об углублении сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Теперь наши команды проработают детали
По его словам, стороны также сосредоточились на совместных производственных проектах и приоритетах по сотрудничеству на этот год, и не только в области обороны.
Продолжаем работать совместно с партнерами для укрепления наших стран. Спасибо лично Йонасу, Норвегии и всем норвежцам за военную и энергетическую помощь Украине, укрепление нашей ПВО и готовность продолжать поддержку PURL. Мы чувствуем вашу поддержку и искренне благодарны за нее
