Зеленский: Украина совершенствует средства защиты от "шахедов", это следует также делать в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о деталях встречи в Осло с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Об этом информирует УНН.

Глава государства, в частности, отметил, что встреча была "как всегда, хорошая и результативная".

Подробно обсудили наше сотрудничество в сфере производства и использования дронов. Наш опыт уже применяется на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Мы совершенствуем средства защиты от "шахедов" и убеждены, что это следует также делать в Европе. Сегодня для этого мы инициировали Drone Deal с Норвегией и подписали Совместную декларацию об углублении сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Теперь наши команды проработают детали

По его словам, стороны также сосредоточились на совместных производственных проектах и приоритетах по сотрудничеству на этот год, и не только в области обороны.

Продолжаем работать совместно с партнерами для укрепления наших стран. Спасибо лично Йонасу, Норвегии и всем норвежцам за военную и энергетическую помощь Украине, укрепление нашей ПВО и готовность продолжать поддержку PURL. Мы чувствуем вашу поддержку и искренне благодарны за нее