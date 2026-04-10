Зеленский согласился на пасхальное перемирие, объявленное Путиным, заявив о готовности к "зеркальным шагам"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к "зеркальным шагам" и соглашается на пасхальное перемирие, ранее объявленное россией. По его словам, Киев будет действовать в соответствии с ситуацией, сообщил Зеленский в Telegram, пишет УНН.

Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время Пасхальных праздников и будем действовать соответственно – написал президент.

Он подчеркнул, что украинцы нуждаются в безопасности во время праздников и реальных шагах к миру.

Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и у россии есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи – отметил Зеленский.

