путин объявил пасхальное перемирие с Украиной
Киев • УНН
российский диктатор вводит режим прекращения огня с 11 по 12 апреля 2026 года. Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба кремля.
российский диктатор владимир путин объявил пасхальное перемирие с Украиной, которое продлится с 11 апреля до конца 12 апреля, передает УНН со ссылкой на сайт кремля.
Решением верховного главнокомандующего Вооруженных сил российской федерации владимиром путиным в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявляется перемирие с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года
Сообщается, что министру обороны рф, начальнику генштаба даны указания на этот период прекратить боевые действия на всех направлениях.
Войска должны быть готовы пресекать возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия. Исходим из того, что украинская сторона последует примеру российской федерации
Добавим
Ранее Зеленский предлагал рф установить пасхальное перемирие, но российская сторона отвергала предложения.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина зеркально ответит на все атаки россии, в том числе по энергетике.