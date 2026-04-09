В Киеве на месте памятника ленину хотят установить фонтан. Глава Института нацпамяти против и заявляет об опасности
путин объявил пасхальное перемирие с Украиной
Конец эпохи дешевых авиабилетов – эксперт объяснил, что происходит с ценами на авиатопливо
Есть ли угроза ударов FPV-дронами по тыловым городам Украины – военный эксперт оценил риски
Нарушение врачебной тайны: врач Odrex, которого судят за медицинскую халатность, раскрыл детали лечения своего умершего пациента
Инфляция ускорилась до 7,9%. Больше всего подорожали топливо, одежда, обувь и яйца
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины до 1,2%
Рада разрешила подтверждать стаж для пенсии без трудовой книжки
Зеленский готов встретиться с путиным и рассказал об отношениях с Трампом
Новые мины "Пряник" в Херсоне – как россия готовится покрывать города Украины взрывчаткой
путин объявил пасхальное перемирие с Украиной

Киев • УНН

 • 4464 просмотра

российский диктатор вводит режим прекращения огня с 11 по 12 апреля 2026 года. Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба кремля.

Решением верховного главнокомандующего Вооруженных сил российской федерации владимиром путиным в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявляется перемирие с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года

 - говорится в сообщении. 

Сообщается, что министру обороны рф, начальнику генштаба даны указания на этот период прекратить боевые действия на всех направлениях. 

Войска должны быть готовы пресекать возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия. Исходим из того, что украинская сторона последует примеру российской федерации 

- заявили в кремле. 

Ранее Зеленский предлагал рф установить пасхальное перемирие, но российская сторона отвергала предложения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина зеркально ответит на все атаки россии, в том числе по энергетике. 

