российский диктатор владимир путин объявил пасхальное перемирие с Украиной, которое продлится с 11 апреля до конца 12 апреля, передает УНН со ссылкой на сайт кремля.

Решением верховного главнокомандующего Вооруженных сил российской федерации владимиром путиным в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявляется перемирие с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года - говорится в сообщении.

Сообщается, что министру обороны рф, начальнику генштаба даны указания на этот период прекратить боевые действия на всех направлениях.

Войска должны быть готовы пресекать возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия. Исходим из того, что украинская сторона последует примеру российской федерации - заявили в кремле.

Ранее Зеленский предлагал рф установить пасхальное перемирие, но российская сторона отвергала предложения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина зеркально ответит на все атаки россии, в том числе по энергетике.