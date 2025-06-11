Зеленский провел трехстороннюю встречу с президентами Молдовы и Румынии. В ОП раскрыли детали

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Молдовы Майей Санду и Президентом Румынии Никушором Даном – первую в трехстороннем формате, что позволяет углубить сотрудничество в области безопасности, энергетической и экономической между странами, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

По данным ОП, Украина предложила назначить координаторов на уровне министров иностранных дел для постоянных контактов в этом формате.

Главные темы обсуждения – региональная безопасность, противодействие гибридным угрозам и кибербезопасность, энергетическая безопасность, трансграничное сотрудничество, логистическая соединенность, военно-техническое сотрудничество и европейская интеграция.

Особое внимание уделили поддержке Молдовы, ведь от безопасности этой страны зависит стабильность в регионе.

Кроме того, речь шла об усилении санкций против россии и совместных действиях, которые должны заставить государство-агрессора к справедливому миру.

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Стороны также обсудили поддержку совместного движения Украины и Молдовы к членству в Евросоюзе. Владимир Зеленский отметил, что Украина и Молдова двигаются по этому пути вместе, и никому нельзя позволить разделить страны в переговорном процессе.

Особое внимание – противодействию российским гибридным угрозам и кибератакам, которые РФ особенно активно осуществляет в странах Черноморского региона.

Среди других важных тем встречи – инфраструктурные проекты, в частности строительство автодороги, которая соединит Украину, Молдову и Румынию, а также развитие железнодорожной инфраструктуры.

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