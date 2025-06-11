Зеленський провів тристоронню зустріч із президентами Молдови та Румунії. В ОП розкрили деталі
Київ • УНН
Україна, Молдова та Румунія поглиблюють співпрацю у сфері безпеки, енергетики та економіки. Особливу увагу приділено підтримці Молдови та протидії російським загрозам.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Молдови Маєю Санду та Президентом Румунії Нікушором Даном – першу в тристоронньому форматі, що дає змогу поглибити безпекову, енергетичну та економічну співпрацю між країнами, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
Деталі
За даними ОП, Україна запропонувала призначити координаторів на рівні міністрів закордонних справ для постійних контактів у цьому форматі.
Головні теми обговорення – регіональна безпека, протидія гібридним загрозам та кібербезпека, енергетична безпека, транскордонне співробітництво, логістична сполученість, військово-технічна співпраця та європейська інтеграція.
Особливу увагу приділили підтримці Молдови, адже від безпеки цієї країни залежить стабільність у регіоні.
Крім того, ішлося про посилення санкцій проти росії та спільні дії, які мають змусити державу-агресорку до справедливого миру.
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Сторони також обговорили підтримку спільного руху України та Молдови до членства у Євросоюзі. Володимир Зеленський зазначив, що Україна та Молдова рухаються цим шляхом разом, і нікому не можна дозволити розділити країни в переговорному процесі.
Окрема увага – протидії російським гібридним загрозам і кібератакам, які РФ особливо активно здійснює в країнах Чорноморського регіону.
Серед інших важливих тем зустрічі – інфраструктурні проєкти, зокрема будівництво автодороги, яка з’єднає Україну, Молдову та Румунію, а також розвиток залізничної інфраструктури.
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