Зеленский провел совещание с Билецким по ситуации в Харьковской и Донецкой областях

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад командира 3-го армейского корпуса оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ Андрея Билецкого о ситуации на фронте. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

По словам президента, во время встречи обсудили обстановку на Харьковщине и Донетчине, возможные действия российских войск, а также задачи украинских сил по обороне.

Ключевое - украинские фронтовые позиции должны быть настолько прочными, насколько это необходимо, чтобы защищать независимость и национальные интересы нашего государства в мире и в дипломатической работе. Фронт - это основа