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Зеленский провел совещание с Билецким по ситуации в Харьковской и Донецкой областях

Киев • УНН

 • 1722 просмотра

Президент Зеленский обсудил с командиром 3-го армейского корпуса Андреем Билецким обстановку в Харьковской и Донецкой областях. Он подчеркнул необходимость прочных фронтовых позиций для защиты независимости Украины.

Зеленский провел совещание с Билецким по ситуации в Харьковской и Донецкой областях
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад командира 3-го армейского корпуса оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ Андрея Билецкого о ситуации на фронте. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

Детали

По словам президента, во время встречи обсудили обстановку на Харьковщине и Донетчине, возможные действия российских войск, а также задачи украинских сил по обороне.

Ключевое - украинские фронтовые позиции должны быть настолько прочными, насколько это необходимо, чтобы защищать независимость и национальные интересы нашего государства в мире и в дипломатической работе. Фронт - это основа

 - подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил, что отдельное внимание уделили обеспечению украинских подразделений, и поблагодарил Андрея Билецкого и военнослужащих корпуса за службу.

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Андрей Тимощенков

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Харьковская область
Вооруженные силы Украины
Владимир Зеленский