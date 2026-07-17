Зеленский провел совещание с Билецким по ситуации в Харьковской и Донецкой областях
Киев • УНН
Президент Зеленский обсудил с командиром 3-го армейского корпуса Андреем Билецким обстановку в Харьковской и Донецкой областях. Он подчеркнул необходимость прочных фронтовых позиций для защиты независимости Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад командира 3-го армейского корпуса оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ Андрея Билецкого о ситуации на фронте. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.
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По словам президента, во время встречи обсудили обстановку на Харьковщине и Донетчине, возможные действия российских войск, а также задачи украинских сил по обороне.
Ключевое - украинские фронтовые позиции должны быть настолько прочными, насколько это необходимо, чтобы защищать независимость и национальные интересы нашего государства в мире и в дипломатической работе. Фронт - это основа
Президент также отметил, что отдельное внимание уделили обеспечению украинских подразделений, и поблагодарил Андрея Билецкого и военнослужащих корпуса за службу.
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