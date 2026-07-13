Зеленский прибыл в Париж на встречу "коалиции желающих"
Киев • УНН
Украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским прибыла в Париж. В понедельник он примет участие во встрече "коалиции желающих" с более чем 25 лидерами.
Украинская делегация во главе с Президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня в Париже, сообщили журналистам в понедельник в Офисе Президента, пишет УНН.
Как отметили в ОП, делегация прибыла в Париж.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с как минимум 25 лидерами примет участие во встрече "коалиции желающих" в Париже в понедельник.
Будут обсуждать среди прочего ПВО, в том числе противоракетную оборону, гарантии безопасности для Украины и совместные военные учения.
Кроме того, Владимир Зеленский анонсировал, что состоится встреча "антибаллистической коалиции", которая будет посвящена созданию инициированного Украиной европейского антибаллистического щита FREYJA.