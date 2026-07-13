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Зеленский прибыл в Париж на встречу "коалиции желающих"

Киев • УНН

 • 910 просмотра

Украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским прибыла в Париж. В понедельник он примет участие во встрече "коалиции желающих" с более чем 25 лидерами.

Зеленский прибыл в Париж на встречу "коалиции желающих"

Украинская делегация во главе с Президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня в Париже, сообщили журналистам в понедельник в Офисе Президента, пишет УНН.

Как отметили в ОП, делегация прибыла в Париж.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с как минимум 25 лидерами примет участие во встрече "коалиции желающих" в Париже в понедельник.

Будут обсуждать среди прочего ПВО, в том числе противоракетную оборону, гарантии безопасности для Украины и совместные военные учения.

Кроме того, Владимир Зеленский анонсировал, что состоится встреча "антибаллистической коалиции", которая будет посвящена созданию инициированного Украиной европейского антибаллистического щита FREYJA.

Евгений Царенко

ПолитикаНовости Мира
«Коалиция желающих»
Париж
Владимир Зеленский
Украина