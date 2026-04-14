Зеленский прибыл в Осло: что в программе визита
Киев • УНН
Владимир Зеленский проведет переговоры с премьер-министром Норвегии и Кронпринцем Хоконом. Стороны подпишут документ об усилении безопасности Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Осло, где запланирован ряд встреч и подписание двустороннего документа для усиления безопасности, передает УНН.
Прибыл в Осло. Запланированы важные встречи и подписание двустороннего документа, который поможет усилить нашу безопасность. Впереди переговоры с Премьер-министром Йонасом Гаром Стере, встречи с Кронпринцем Норвегии Хоконом и норвежскими парламентариями
Глава государства подчеркнул продолжение активной дипломатии с партнерами ради защиты жизни и приближения реального и гарантированного мира.
