Благодаря приватизации ВГМК и ОГХК "спорные" Матроновское и Селищанское титановые месторождения останутся в пользовании компаний Дмитрия Фирташа

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Киев • УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. Из-за дефицита ресурсной базы, «Вольногорский горно-металлургический комбинат» будет выставлен на приватизацию вместе с «Демуринским горно-обогатительным комбинатом». Об этом стало известно после недавнего пресс-тура на ВГМК, который был организован руководством ОГХК и Фонда госимущества, пишут Николай Ткачук и Ярослав Дмитренко на сайте «Апостроф».

Это является вынужденным шагом, ведь ВГМК имеет проблемы с минеральной базой для обеспечения дальнейшего производства и собственного сырья комбината хватит лишь на несколько лет – отмечают представители ОГХК. Частичное решение этой проблемы представители Фонда госимущества видят в сокращении собственной добычи концентрата на Малышевском месторождении в Вольногорске с 5 млн. тонн до 2 млн. тонн и в параллельном наращивании добычи на Волчанском месторождении Демуринского ГОКа до 1 млн. тонн. Такое решение не будет способствовать повышению приватизационной привлекательности титанового актива, ведь Демуринский ГОК расположен в 200 км от основных перерабатывающих мощностей ВГМК и потенциальному инвестору, кроме увеличения добычи, надо будет также решать вопрос со строительством нового участка железной дороги для доставки чернового концентрата в Вольногорск для переработки – отмечают авторы материала.

Главной проблемой во всей этой истории, по мнению журналистов, является то, что подобный шаг со стороны руководства ФГИ и ОГХК, фактически, свидетельствует об отказе от продолжения борьбы за возвращение в госсобственность ранее отчужденных титановых месторождений.

Авторы отмечают, что сырьевые проблемы ВГМК являются следствием многолетнего интереса к Малышевскому (Самотканскому) россыпному месторождению ильменит-рутил-цирконовых песков (открытого в 1954 году) со стороны компании «Мотроновский ГОК» Дмитрия Фирташа.

В 2004 году это предприятие получило специальное разрешение на пользование недрами, действительное до апреля 2034 года, которое предусматривает добычу концентратов на участках Малышевского месторождения общей площадью 82,3 кв км. Этих запасов «Мотроновскому ГОКу» хватит на 58 лет работы. Предприятие Д.Фирташа в первом квартале 2022 года должно было выйти на проектную мощность – 2,7 млн. тонн, но работы на нем не ведутся и в марте действие Спецразрешения № 3640 для «Мотроновского ГОКа» было приостановлено. В мае Днепропетровский окружной административный суд остановил действие соответствующего приказа Госгеонедр Украины. В августе Верховный суд Украины открыл кассационное производство по жалобе на определение Третьего апелляционного административного суда от 22.06.2023 года по делу №160/8773/23 о прекращении действия специального разрешения на пользование недрами № 3640.

Несмотря на то, что до окончательного завершения этого судебного процесса вопрос о ресурсной базе ВГМК остается окончательно нерешенным, новое руководство ФГИ и ОГХК, похоже, не намерено продолжать эту судебную эпопею и смирилось с потерей минеральных запасов, способных обеспечить потребности предприятия на десятилетия вперед и на порядок увеличить его стартовую стоимость. Со слиянием и приватизацией ВГМК-ДемГОК история этого юридического противостояния будет окончательно закрыта – считают журналисты.

Аналогичная ситуация сложилась также с Селищанским месторождением титановых руд в Житомирской области. Его также вернули государству после аннулирования лицензий на пользование недрами компаниям Дмитрия Фирташа «Валки-Ильменит» и «Межреченский ГОК», однако юристам олигарха удалось остановить процедуру возврата через местные суды. Месторождение до сих пор находится в подвешенном состоянии. Окончания этой истории, как и активной позиции государства по возвращению утраченной собственности ее законным владельцам – не видно, - резюмирует СМИ.

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