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Задержаны агенты фсб, готовившие теракт возле административного здания в центре Киева

Киев • УНН

 • 5935 просмотра

СБУ и Нацполиция предотвратили теракт в Киеве, задержав двух агентов фсб, которые заложили самодельное взрывное устройство возле административного здания. Злоумышленников поймали в поезде при попытке бегства в беларусь.

Задержаны агенты фсб, готовившие теракт возле административного здания в центре Киева

Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили резонансный теракт в Киеве. В результате упреждающих действий задержаны два агента ФСБ, которые готовили подрыв одного из административных зданий в центре Киева. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Как выяснило расследование, фигуранты заложили самодельное зажигательное устройство, которое должно было вызвать возгорание и взрыв генераторной установки возле административного корпуса. Активировать механизм они планировали дистанционно, находясь в пути в направлении Беларуси, через которую хотели сбежать в РФ

- говорится в сообщении.

Установлено, что после минирования здания агенты сели на пассажирский поезд в направлении Черниговщины. Оттуда они планировали нелегально пересечь границу через реку с помощью надувной лодки.

Правоохранители заблаговременно выявили злоумышленников, задокументировали их преступления и задержали в поезде.

По материалам дела, подготовкой теракта занимались завербованные ФСБ жители Киева. Один из них — мобилизованный, самовольно покинувший воинскую часть, другой — столичный маркетолог.

Оба фигуранта попали в поле зрения российских спецслужбистов через Telegram-каналы, где публиковали комментарии в поддержку кремлевского режима.

В случае выполнения вражеского задания рашисты обещали "эвакуировать" агентов на территорию РФ с последующим трудоустройством в ряды ФСБ.

Для совершения теракта агенты получили из РФ инструкцию по изготовлению самодельного зажигательного устройства, которое заложили под генератор в Шевченковском районе столицы.

По замыслу врага, подрыв технологического оборудования должен был вызвать значительное огневое поражение соседнего административного здания.

Также напротив места запланированного теракта агенты установили замаскированную телефонную камеру с удаленным доступом для ФСБ. Чтобы избавиться от вещественных доказательств, фигуранты снарядили ее вторым СВУ, которое планировали подорвать после взрыва генератора.

Во время обысков у задержанных изъяты смартфоны с доказательствами работы на врага и надувная лодка для нелегального пересечения госграницы.

Установлено, что перед совершением этого теракта они выполнили ряд "тестовых" заданий от врага. В частности, злоумышленники заложили схрон с оружием и боеприпасами в лесополосе в пригороде Киева, а геолокацию с метками тайника отправили ФСБ для дальнейшего использования в подрывной деятельности. Также агент-военнослужащий "сливал" врагу данные военных объектов, в частности одного из полигонов, расположенного там вооружения, количество военнослужащих.

Служба безопасности приняла меры для обеспечения безопасности локаций Сил обороны, которые интересовали врага и находились в зоне активности агентов.

Следователи СБУ сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (оконченное покушение на совершение террористического акта).

Решается вопрос о дополнительной квалификации их действий по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Преподавательницу харьковского вуза будут судить за государственную измену - Офис Генпрокурора16.06.26, 07:31 • 5225 просмотров

Ольга Розгон

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