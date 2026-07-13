За сутки произошло 202 боевых столкновения, враг запустил 5,6 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте
Киев • УНН
За сутки на фронте зафиксировано 202 боевых столкновения. Враг нанес 53 авиаудара, использовал 5633 дрона и 161 управляемую авиабомбу.
Всего с начала текущих суток произошло 202 боевых столкновения. Враг запустил 5,6 тыс. дронов и сбросил более 160 управляемых авиабомб, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Агрессор совершил 53 авиационных удара с применением 161 управляемой авиационной бомбы, привлек для ударов 5633 дрона-камикадзе и совершил 2176 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях оккупанты один раз штурмовали позиции наших оборонцев. Противник совершил 32 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением реактивной системы залпового огня.
В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Фиголовка, Старица, Лиман и в сторону Зарубинки, Гоптовки, Вильчи и Охримовки.
На Купянском направлении сегодня враг совершил три штурма позиций Сил обороны в направлении населенных пунктов Подолы и Голубовка.
Пять попыток захватчиков продвинуться отбито на Лиманском направлении в районах Новоселовки, Дробышевого и в сторону населенных пунктов Чернещина, Лиман. Одно боестолкновение в настоящее время продолжается.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 23 попытки захватчиков продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка, Пискуновка и в районах Резниковки и Закитного.
На Краматорском направлении российские захватчики совершили одну атаку в районе Никифоровки.
На Константиновском направлении Силы обороны отбили 11 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье.
29 атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Васильевка, Котлиное, Удачное, Филипповка, Новоалександровка и в сторону населенных пунктов Вольное, Белицкое, Новый Донбасс, Шевченко, Мирное, Сергеевка, Новопавловка, Мирное. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 27 оккупантов и 15 – ранено; уничтожено три единицы автомобильной и одну единицу специальной техники врага. Повреждено три единицы автомобильной техники противника, 27 укрытий личного состава, три склада боеприпасов и два склада горюче-смазочных материалов. Уничтожено или подавлено 258 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
На Александровском направлении враг трижды атаковал в сторону Калиновского и в районе Злагоды.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили 12 вражеских атак в сторону населенных пунктов Горькое, Воздвижевка, Цветковое, Железнодорожное, Чаривное и Гуляйпольское.
На Ореховском направлении враг три раза штурмовал позиции наших защитников в районах Степового и Плавней.
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.
Россия потеряла еще 1600 военных и почти 500 единиц автотехники за сутки – Генштаб13.07.26, 07:09 • 3706 просмотров