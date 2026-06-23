За сутки на фронте произошло 221 боевое столкновение, враг сбросил 261 авиабомбу - Генштаб

В течение прошедших суток на фронте произошло 221 боевое столкновение. Оккупанты совершили 80 авиационных ударов, сбросив 261 управляемую авиабомбу. Кроме того, враг применил 9591 дрон-камикадзе и осуществил 2957 обстрелов населенных пунктов и позиций Сил обороны, в том числе 42 - из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск поразили 11 районов сосредоточения живой силы противника, четыре артиллерийские системы, три пункта управления БПЛА.

Потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1390 человек. Также обезврежено семь боевых бронированных машин, 74 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, семь наземных робототехнических комплексов, 1851 беспилотный летательный аппарат, 626 единиц автомобильной и восемь единиц специальной техники врага.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях произошло два боестолкновения с противником, агрессор осуществил 69 обстрелов позиций Сил обороны и населенных пунктов, в том числе два - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции украинских подразделений в направлении населенных пунктов Вильча, Казачья Лопань, Симиновка, Покаляное, Бочково, Колодезное и в районе населенного пункта Старица.

На Купянском направлении враг два раза атаковал, в направлении Кучеровки и Глушковки.

На Лиманском направлении противник 20 раз пытался атаковать в районах населенных пунктов Новоселовка, Новомихайловка, Копанки и в сторону Боровой, Дробышево, Озерного, Лимана, Дибровы.

На Славянском направлении противник штурмовал 16 раз, вблизи Резниковки, Калеников, Закитного и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка и Кривая Лука.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали вблизи населенного пункта Никифоровка.

На Константиновском направлении враг осуществил 14 атак, вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Плещеевка, Ильиновка, Софиевка.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 28 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Васильевка, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Дорожное и в сторону населенных пунктов Сергеевка, Муравка, Шевченко, Вольное, Матяшево.

На Александровском направлении захватчики проводили три штурмовых действия, в районах Сичневого, Вербового и Нового Запорожья, получили отпор.

На Гуляйпольском направлении оккупанты осуществили 22 атаки в районах населенных пунктов Доброполье, Злагода, Оленоконстантиновка и в сторону Гуляйпольского, Горького, Воздвижевки, Цветкового, Староукраинки, Чаривного.

На Ореховском направлении украинские защитники остановили попытку противника продвинуться вперед в районе Степового.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

118 из 135 российских дронов обезврежены за ночь над Украиной