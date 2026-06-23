118 из 135 российских дронов обезврежены за ночь над Украиной
Киев • УНН
В ночь на 23 июня россия атаковала Украину 135 дронами. Силы ПВО сбили или подавили 118 беспилотников, 13 попали.
россия за ночь выпустила по Украине 135 дронов, из которых 118 сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 23 июня (с 18:00 22 июня) противник атаковал 135 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово – рф.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 118 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
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