118 из 135 российских дронов обезврежены за ночь над Украиной

$44.910.0151.460.01
ukenru
Эксклюзив
22 июня, 18:02 • 15557 просмотра
Больше не "страна-бензоколонка" - рф начала импортировать топливо и летит в пропасть
Эксклюзив
22 июня, 15:48 • 57425 просмотра
Сезонные овощи и фрукты: что подешевело, а что подорожало в магазинах и на рынкахPhoto
22 июня, 14:01 • 40859 просмотра
Зеленский утвердил увеличение бюджета на оборону после кредита от ЕС
Эксклюзив
22 июня, 12:51 • 43249 просмотра
Продолжит ли Лондон поддерживать Украину после отставки Стармера - политолог объяснил, что происходит в Британии
Эксклюзив
22 июня, 12:42 • 41926 просмотра
Оперировал в Odrex вопреки судебному запрету – как PR обвиняемого во врачебной халатности врача работает против него
Эксклюзив
22 июня, 12:03 • 31960 просмотра
От Крыма до Москвы: как украинские удары меняют логику войны и усиливают переговорные позиции КиеваPhoto
Эксклюзив
22 июня, 10:08 • 54556 просмотра
Неделя больших возможностей - астролог подсказала, когда лучше принимать важные решения
Эксклюзив
22 июня, 08:50 • 29128 просмотра
Как распознать токсичное общение и защитить свои границы
22 июня, 08:39 • 24757 просмотра
Стармер объявил об отставке с поста премьера Великобритании
22 июня, 08:20 • 43816 просмотра
Эмоциональный интеллект: что это такое и как его развитьPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+24°
2.7м/с
66%
750мм
Популярные новости
После удара КАБ по Сумской общине за жизнь водителя троллейбуса борются врачи22 июня, 20:30 • 4034 просмотра
Во время жары во Франции в автомобиле нашли мертвыми двух детей22 июня, 21:17 • 5770 просмотра
В Крыму сообщили о взрывах и атаке дронов, движение по Крымскому мосту перекрыли22 июня, 22:09 • 12667 просмотра
Финляндия считает преждевременными переговоры с Россией о завершении войны22 июня, 22:56 • 13964 просмотра
Бои уже идут внутри Константиновки, россияне наращивают присутствие в городе – BBC03:43 • 9636 просмотра
публикации
Крым как военная база: почему Украина бьет по путям снабжения22 июня, 19:28 • 22524 просмотра
Сезонные овощи и фрукты: что подешевело, а что подорожало в магазинах и на рынкахPhoto
Эксклюзив
22 июня, 15:48 • 57393 просмотра
Неделя больших возможностей - астролог подсказала, когда лучше принимать важные решения
Эксклюзив
22 июня, 10:08 • 54539 просмотра
Комитет Рады раскритиковал отчет БЭБ: депутаты указали на манипуляции, ошибки и отсутствие результатов22 июня, 09:33 • 44017 просмотра
Эмоциональный интеллект: что это такое и как его развитьPhoto22 июня, 08:20 • 43803 просмотра
Актуальные люди
Роберта Метсола
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Актуальные места
Финляндия
Дания
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Реклама
УНН Lite
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 37402 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 41909 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 60851 просмотра
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию20 июня, 06:29 • 64563 просмотра
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 80473 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

118 из 135 российских дронов обезврежены за ночь над Украиной

Киев • УНН

 • 1222 просмотра

В ночь на 23 июня россия атаковала Украину 135 дронами. Силы ПВО сбили или подавили 118 беспилотников, 13 попали.

118 из 135 российских дронов обезврежены за ночь над Украиной

россия за ночь выпустила по Украине 135 дронов, из которых 118 сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 23 июня (с 18:00 22 июня) противник атаковал 135 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово – рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 118 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

Россия за сутки потеряла 1390 военных и более 1800 беспилотников – Генштаб23.06.26, 06:36 • 2548 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине