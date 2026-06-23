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Россия за сутки потеряла 1390 военных и более 1800 беспилотников – Генштаб

Киев • УНН

 • 1408 просмотра

За сутки российская армия потеряла около 1390 военнослужащих, 74 артиллерийские системы и 1851 беспилотник. Наибольших потерь в технике враг понес в автомобильном транспорте – уничтожено 626 единиц.

Россия за сутки потеряла 1390 военных и более 1800 беспилотников – Генштаб

За минувшие сутки российская армия потеряла около 1390 военнослужащих, 74 артиллерийские системы и 1851 беспилотник оперативно-тактического уровня. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 23 июня 2026 года ориентировочно составляют 1 394 530 человек.

По данным Генштаба, в течение суток Силы обороны также уничтожили семь боевых бронированных машин, одну реактивную систему залпового огня и семь наземных роботизированных комплексов противника.

Оккупанты потеряли более 600 единиц автомобильной техники

Наибольших потерь в технике за сутки враг понес в автомобильном транспорте и цистернах – украинские военные уничтожили 626 единиц.

Кроме того, российская армия потеряла восемь единиц специальной техники.

Всего с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины уничтожили 12 050 танков, 24 812 боевых бронированных машин, 44 604 артиллерийские системы и 368 015 беспилотников оперативно-тактического уровня.

В Генеральном штабе отметили, что приведенные данные уточняются.

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