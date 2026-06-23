В результате удара россиян по Запорожскому району пострадали двое пожилых людей

В Запорожском районе в результате российского удара повреждены частные дома и хозяйственные постройки. За медицинской помощью обратились двое местных жителей, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

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По его словам, в результате атаки возникли пожары в жилых домах.

Сейчас возгорание ликвидировано силами спасателей.

73-летний мужчина и 73-летняя женщина обратились к медикам после вражеского обстрела.

Информация о масштабах разрушений и состоянии пострадавших уточняется.

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