В результате удара россиян по Запорожскому району пострадали двое пожилых людей
Киев • УНН
Российский удар по Запорожскому району повредил частные дома. 73-летний мужчина и 73-летняя женщина обратились за медицинской помощью.
В Запорожском районе в результате российского удара повреждены частные дома и хозяйственные постройки. За медицинской помощью обратились двое местных жителей, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
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По его словам, в результате атаки возникли пожары в жилых домах.
Сейчас возгорание ликвидировано силами спасателей.
73-летний мужчина и 73-летняя женщина обратились к медикам после вражеского обстрела.
Информация о масштабах разрушений и состоянии пострадавших уточняется.
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