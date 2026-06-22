После удара КАБ по Сумской общине за жизнь водителя троллейбуса борются врачи

В результате российского авиаудара управляемой авиабомбой по окрестностям Сумской общины тяжелые ранения получил 57-летний водитель троллейбуса. Мужчина находится в критическом состоянии, сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.

Детали

По его словам, во время удара водитель находился в общественном транспорте один.

После взрыва мужчина получил тяжелые травмы. Его оперативно доставили в медицинское учреждение, где врачи провели реанимационные мероприятия.

Медики провели реанимационные мероприятия и сейчас борются за его жизнь – сообщил Григоров.

Удар уничтожил троллейбус

В результате российской атаки огнем был полностью уничтожен общественный транспорт.

Также за медицинской помощью обратились две женщины. По предварительной информации, они получили легкие повреждения и не нуждались в госпитализации.

Другие последствия российского удара уточняются.

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