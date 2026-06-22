После удара КАБ по Сумской общине за жизнь водителя троллейбуса борются врачи
Киев • УНН
Российский авиаудар управляемой авиабомбой по окрестностям Сумской общины причинил тяжёлые ранения 57-летнему водителю троллейбуса. Мужчина находится в критическом состоянии, врачи борются за его жизнь.
В результате российского авиаудара управляемой авиабомбой по окрестностям Сумской общины тяжелые ранения получил 57-летний водитель троллейбуса. Мужчина находится в критическом состоянии, сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.
Детали
По его словам, во время удара водитель находился в общественном транспорте один.
После взрыва мужчина получил тяжелые травмы. Его оперативно доставили в медицинское учреждение, где врачи провели реанимационные мероприятия.
Медики провели реанимационные мероприятия и сейчас борются за его жизнь
Удар уничтожил троллейбус
В результате российской атаки огнем был полностью уничтожен общественный транспорт.
Также за медицинской помощью обратились две женщины. По предварительной информации, они получили легкие повреждения и не нуждались в госпитализации.
Другие последствия российского удара уточняются.
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