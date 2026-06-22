россияне нанесли ракетный удар по Белополью, есть пострадавшие

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В Сумской области российские войска нанесли ракетный удар по Белополью, повреждены учебные заведения, есть значительные разрушения и пострадавшие, сообщил в понедельник глава Сумской ОВА Олег Григоров в соцсетях, пишет УНН.

Утром враг нанес ракетный удар по Белополью. Двумя ракетами россияне попали по зданиям учебных заведений. Есть значительные повреждения. Детей там не было. Но на месте находились работники. Есть пострадавшие - написал Григоров.

По его словам, работницу одного из заведений госпитализировали. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Взрывной волной, добавил он, также повреждены дома рядом.

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