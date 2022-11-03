За последние недели россия "одолжила" у беларуси 100 танков и БМП – британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В течение последних недель россия взяла с белорусских складов не менее 100 танков и боевых машин пехоты. Об этом в Twitter сообщила разведка Минобороны Великобритании, передает УНН.
Цитата
"В последние недели россия, вероятно, прибегла к приобретению по меньшей мере 100 дополнительных танков и боевых машин пехоты со складов беларуси", – говорится в сообщении.
Детали
Как отметили британские разведчики, в середине октября во время наступления украинских войск армия рф теряла до более 40 единиц бронетехники в день, что примерно равно количеству техники батальона.
Бронетанковые подразделения и артиллерия занимают центральное место в армии рф, добавило Минобороны Великобритании.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 03 November 2022— Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 3, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/f9ZFM3FBtu
#StandWithUkraine pic.twitter.com/O0yDkN0ycJ
Напомним
С начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 74 000 оккупантов и 2734 вражеских танков.