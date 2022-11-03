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За последние недели россия "одолжила" у беларуси 100 танков и БМП – британская разведка

Киев • УНН

 • 231991 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В течение последних недель россия взяла с белорусских складов не менее 100 танков и боевых машин пехоты. Об этом в Twitter сообщила разведка Минобороны Великобритании, передает УНН.

Цитата

"В последние недели россия, вероятно, прибегла к приобретению по меньшей мере 100 дополнительных танков и боевых машин пехоты со складов беларуси", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили британские разведчики, в середине октября во время наступления украинских войск армия рф теряла до более 40 единиц бронетехники в день, что примерно равно количеству техники батальона.

Бронетанковые подразделения и артиллерия занимают центральное место в армии рф, добавило Минобороны Великобритании.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 74 000 оккупантов и 2734 вражеских танков.

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