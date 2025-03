За последние недели россия "одолжила" у беларуси 100 танков и БМП – британская разведка

Цитата

"В последние недели россия, вероятно, прибегла к приобретению по меньшей мере 100 дополнительных танков и боевых машин пехоты со складов беларуси", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили британские разведчики, в середине октября во время наступления украинских войск армия рф теряла до более 40 единиц бронетехники в день, что примерно равно количеству техники батальона.

Бронетанковые подразделения и артиллерия занимают центральное место в армии рф, добавило Минобороны Великобритании.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 03 November 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/f9ZFM3FBtu



#StandWithUkraine pic.twitter.com/O0yDkN0ycJ