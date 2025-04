За останні тижні росія "позичила" в білорусі 100 танків і БМП – британська розвідка

Цитата

"Останніми тижнями росія, ймовірно, вдалася до придбання щонайменше 100 додаткових танків і бойових машин піхоти зі складів білорусі", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили британські розвідники, в середині жовтня під час наступу українських військ армія рф втрачала до понад 40 одиниць бронетехніки на день, що приблизно дорівнює кількості техніки батальйону.

Бронетанкові підрозділи та артилерія займають центральне місце в армії рф, додало Міноборони Великої Британії.

