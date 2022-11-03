За останні тижні росія "позичила" в білорусі 100 танків і БМП – британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Протягом останніх тижнів росія взяла з білоруських складів щонайменше 100 танків і бойових машин піхоти. Про це у Twitter повідомила розвідка Міноборони Великої Британії, передає УНН.
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"Останніми тижнями росія, ймовірно, вдалася до придбання щонайменше 100 додаткових танків і бойових машин піхоти зі складів білорусі", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначили британські розвідники, в середині жовтня під час наступу українських військ армія рф втрачала до понад 40 одиниць бронетехніки на день, що приблизно дорівнює кількості техніки батальйону.
Бронетанкові підрозділи та артилерія займають центральне місце в армії рф, додало Міноборони Великої Британії.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 03 November 2022— Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 3, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/f9ZFM3FBtu
#StandWithUkraine pic.twitter.com/O0yDkN0ycJ
Нагадаємо
З початку повномасштабного вторгнення росії Збройні сили України знищили вже приблизно 74 000 окупантів і 2734 ворожих танків.