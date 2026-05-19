За нарушение статуса ветерана — штраф должностным лицам до 51 тыс. гривен. В Раде зарегистрировали законопроект

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, устанавливающий ответственность за нарушение требований в сфере предоставления статуса ветерана войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу парламента.

Детали

Инициатором законопроекта № 15258 является премьер-министр Украины Юлия Свириденко. В пояснительной записке говорится о необходимости совершенствования механизма контроля за предоставлением статусов ветеранам войны и членам их семей.

Данным законопроектом предлагается установить механизм привлечения к ответственности должностных лиц, действия которых привели к неправомерному предоставлению статуса ветерана или препятствованию проведению проверок.

Отныне незаконное предоставление или лишение статуса ветерана войны может караться штрафом от 11 900 до 45 900 гривен, а в случае повторного нарушения — от 17 000 до 51 000 гривен.

