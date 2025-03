Юбилейный: Perseverance собрал на Марсе десятый образец почвы

Цитата

"Я собрал свой 10-й образец камня, увиденный здесь под полуденным светом марсианского солнца", – говорится в сообщении.

Big day for space science! From grand telescope views that #UnfoldTheUniverse, to extreme closeups of #SamplingMars, with rock cores barely the size of a pinky finger. I’ve now collected my 10th rock sample, seen here in the late afternoon Martian sun. pic.twitter.com/uOq5nABY8W

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) July 13, 2022

Напомним

Марсоход Perseverance обнаружил на красной планете кусок термоматериала, который застрял в камне.