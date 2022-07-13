Ювілейний: Perseverance зібрав на Марсі десятий зразок ґрунту
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Марсохід Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) Perseverance зібрав на Марсі вже десятий зразок ґрунту, інформує УНН.
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"Я зібрав свій 10-й зразок каменю, побачений тут під полуденним світлом марсіанського сонця", – ідеться у повідомленні.
Big day for space science! From grand telescope views that #UnfoldTheUniverse, to extreme closeups of #SamplingMars, with rock cores barely the size of a pinky finger. I’ve now collected my 10th rock sample, seen here in the late afternoon Martian sun. pic.twitter.com/uOq5nABY8W— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) July 13, 2022
Нагадаємо
Марсохід Perseverance виявив на червоній планеті шматок термоматеріалу, який застряг у камені.