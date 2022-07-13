Ювілейний: Perseverance зібрав на Марсі десятий зразок ґрунту

Цитата

"Я зібрав свій 10-й зразок каменю, побачений тут під полуденним світлом марсіанського сонця", – ідеться у повідомленні.

Big day for space science! From grand telescope views that #UnfoldTheUniverse, to extreme closeups of #SamplingMars, with rock cores barely the size of a pinky finger. I’ve now collected my 10th rock sample, seen here in the late afternoon Martian sun. pic.twitter.com/uOq5nABY8W

Нагадаємо

Марсохід Perseverance виявив на червоній планеті шматок термоматеріалу, який застряг у камені.