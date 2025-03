Европейское бюро ВОЗ, изучая последствия пандемии COVID-19, предложило ряд реформ: о чем идет речь

Детали

“Научное сообщество неоднократно предупреждало о риске глобальной пандемии, однако в конце 2019 года мир оказался неподготовленным, столкнувшись с вирусом SARS-CoV-2, — подчеркивают эксперты. — Несогласованные и часто ошибочные политические меры привели к тому, что последствия пандемии COVID-19 оказались катастрофическими: в одном лишь Европейском регионе ВОЗ ее жертвами стали более 1,2 млн человек, а во всем мире число жертв превысило 4 млн. И на фоне беспрецедентного экономического спада глобальный финансовый кризис 2008 года может показаться сущим пустяком”.

По мнению директора Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге, главная проблема состоит не в поиске стратегий, которые приведут к успеху, а в “коллективной неспособности эффективно осуществлять эти стратегии”. “Огромным препятствием стало нежелание правительств делиться властью в том, что касается принятия решений и стратегического руководства в наилучших интересах всего общества. Пришло время сделать важные выводы, чтобы не повторять одни и те же ошибки”, — подчеркнул он.

Председатель комиссии — бывший премьер-министр Италии Марио Монти — призвал правительства стран, региональные и глобальные организации и заинтересованные стороны в системах здравоохранения и социального обслуживания, используя опыт пандемии, принять участие в реформах, программах инвестиций и процессах совершенствования стратегического руководства.

“Необходимо усилить роль политики здравоохранения в процессах выработки общей политики правительствами и международными организациями, учредив под эгидой группы стран G20 глобальный совет по здравоохранению и финансированию и признав, что здоровье является глобальным общественным благом”, — считает профессор Монти.

Он отметил, что в качестве “первой инстинктивной реакции” многие страны мира ответили на пандемию “закрытием географических и экономических границ и осуществлением изолированных ответных мер, игнорируя при этом международные проблемы”. “Однако пандемия COVID-19 показала, что в условиях распространения инфекционных болезней в нашем очень тесно взаимосвязанном, глобализированном мире страны не могут действовать по отдельности, а успешно противодействовать подобным кризисам возможно лишь в рамках единого международного подхода”, — считает Монти.

Рекомендации реформ

Комиссия считает необходимым безотлагательно начать претворение в жизнь политики “Единое здоровье”, подразумевающей признание наличия связи между здоровьем людей и животных, а также окружающей среды. Возникновение угрозы для одного из этих элементов создает опасность для всех остальных.

Важной проблемой, требующей решения, по мнению комиссии, является глубоко укоренившееся неравенство в области здравоохранения для разных социальных, экономических и гендерных групп населения, с особой силой проявившееся в условиях пандемии. Комиссия рекомендует странам выявлять и поддерживать лиц, живущих в неблагополучных условиях, решить проблему недоверия в обществе в целях повышения его сплоченности, а также собирать данные о различиях по показателям здоровья среди разных групп населения.

В рекомендациях подчеркивается необходимость инвестиций в инновации, сбор и распространение информации, а также в укрепление национальных систем здравоохранения. Совершенствования также требует управление здравоохранением на региональном и глобальном уровнях, а также извлечение и учет в будущем уроков пандемии COVID-19.

Комиссия указывает на ряд проблем в отношении координации и политики в Европейском регионе ВОЗ, который занимает территорию от Гренландии до Дальнего Востока и который отличается огромным разнообразием по таким показателям, как уровень благосостояния, размер населения, демографические факторы, доступность медицинского обслуживания, уровень образования и степень интегрированности в цифровые системы. Поэтому она призывает к созданию общеевропейской сети по борьбе с заболеваниями и общеевропейского совета по угрозам здоровью, а также к инвестированию в системы обмена данными и платформы для обеспечения функциональной совместимости данных в масштабах всего региона.

“Для того чтобы предпринять реальные шаги на базе опыта, такой высокой ценой полученного регионом за прошедшие 20 месяцев, потребуются немалые усилия. Чтобы сделать регион жизнестойким перед лицом угроз, положить конец неравенствам и устранить недостатки и ошибки, которые усугубляют последствия кризиса, правительства всех стран должны демонстрировать приверженность переменам и готовность действовать сообща”, — отмечает комиссия.

Она призывает к созданию глобального совета по здравоохранению под эгидой стран G20, а также к подготовке глобального договора по проблеме пандемий и политики в отношении вакцин.

