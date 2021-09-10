Европейское бюро ВОЗ, изучая последствия пандемии COVID-19, предложило ряд реформ: о чем идет речь

ukru
Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 3473 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 35834 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 133911 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 151405 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 123910 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 120527 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 156344 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 124865 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 168614 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143553 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

2 марта, 21:52 • 73450 просмотра
Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

2 марта, 22:41 • 56853 просмотра
враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

3 марта, 00:28 • 42264 просмотра
"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

01:48 • 48817 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

03:21 • 62311 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 151399 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 156341 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 315534 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 282304 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 266870 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 133908 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 127201 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 168613 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 123982 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 123846 просмотра
Актуальное
Европейское бюро ВОЗ, изучая последствия пандемии COVID-19, предложило ряд реформ: о чем идет речь

Европейское бюро ВОЗ, изучая последствия пандемии COVID-19, предложило ряд реформ: о чем идет речь

Киев  •  УНН

 • 18292 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Европейский регион Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нуждается в неотложных реформах в сфере медицинского обслуживания, эпиднадзора и стратегического руководства. К такому выводу в своем докладе пришла Общеевропейская комиссия по вопросам здоровья и устойчивого развития, которая проанализировала принятые странами континента меры по противодействию пандемии COVID-19, сообщается в опубликованном пресс-релизе регионального бюро ВОЗ, пишет УНН.

Детали

“Научное сообщество неоднократно предупреждало о риске глобальной пандемии, однако в конце 2019 года мир оказался неподготовленным, столкнувшись с вирусом SARS-CoV-2, — подчеркивают эксперты. — Несогласованные и часто ошибочные политические меры привели к тому, что последствия пандемии COVID-19 оказались катастрофическими: в одном лишь Европейском регионе ВОЗ ее жертвами стали более 1,2 млн человек, а во всем мире число жертв превысило 4 млн. И на фоне беспрецедентного экономического спада глобальный финансовый кризис 2008 года может показаться сущим пустяком”.

По мнению директора Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге, главная проблема состоит не в поиске стратегий, которые приведут к успеху, а в “коллективной неспособности эффективно осуществлять эти стратегии”. “Огромным препятствием стало нежелание правительств делиться властью в том, что касается принятия решений и стратегического руководства в наилучших интересах всего общества. Пришло время сделать важные выводы, чтобы не повторять одни и те же ошибки”, — подчеркнул он.

Председатель комиссии — бывший премьер-министр Италии Марио Монти — призвал правительства стран, региональные и глобальные организации и заинтересованные стороны в системах здравоохранения и социального обслуживания, используя опыт пандемии, принять участие в реформах, программах инвестиций и процессах совершенствования стратегического руководства.

“Необходимо усилить роль политики здравоохранения в процессах выработки общей политики правительствами и международными организациями, учредив под эгидой группы стран G20 глобальный совет по здравоохранению и финансированию и признав, что здоровье является глобальным общественным благом”, — считает профессор Монти.

Он отметил, что в качестве “первой инстинктивной реакции” многие страны мира ответили на пандемию “закрытием географических и экономических границ и осуществлением изолированных ответных мер, игнорируя при этом международные проблемы”. “Однако пандемия COVID-19 показала, что в условиях распространения инфекционных болезней в нашем очень тесно взаимосвязанном, глобализированном мире страны не могут действовать по отдельности, а успешно противодействовать подобным кризисам возможно лишь в рамках единого международного подхода”, — считает Монти.

Рекомендации реформ

Комиссия считает необходимым безотлагательно начать претворение в жизнь политики “Единое здоровье”, подразумевающей признание наличия связи между здоровьем людей и животных, а также окружающей среды. Возникновение угрозы для одного из этих элементов создает опасность для всех остальных.

Важной проблемой, требующей решения, по мнению комиссии, является глубоко укоренившееся неравенство в области здравоохранения для разных социальных, экономических и гендерных групп населения, с особой силой проявившееся в условиях пандемии. Комиссия рекомендует странам выявлять и поддерживать лиц, живущих в неблагополучных условиях, решить проблему недоверия в обществе в целях повышения его сплоченности, а также собирать данные о различиях по показателям здоровья среди разных групп населения.

В рекомендациях подчеркивается необходимость инвестиций в инновации, сбор и распространение информации, а также в укрепление национальных систем здравоохранения. Совершенствования также требует управление здравоохранением на региональном и глобальном уровнях, а также извлечение и учет в будущем уроков пандемии COVID-19.

Комиссия указывает на ряд проблем в отношении координации и политики в Европейском регионе ВОЗ, который занимает территорию от Гренландии до Дальнего Востока и который отличается огромным разнообразием по таким показателям, как уровень благосостояния, размер населения, демографические факторы, доступность медицинского обслуживания, уровень образования и степень интегрированности в цифровые системы. Поэтому она призывает к созданию общеевропейской сети по борьбе с заболеваниями и общеевропейского совета по угрозам здоровью, а также к инвестированию в системы обмена данными и платформы для обеспечения функциональной совместимости данных в масштабах всего региона.

“Для того чтобы предпринять реальные шаги на базе опыта, такой высокой ценой полученного регионом за прошедшие 20 месяцев, потребуются немалые усилия. Чтобы сделать регион жизнестойким перед лицом угроз, положить конец неравенствам и устранить недостатки и ошибки, которые усугубляют последствия кризиса, правительства всех стран должны демонстрировать приверженность переменам и готовность действовать сообща”, — отмечает комиссия.

Она призывает к созданию глобального совета по здравоохранению под эгидой стран G20, а также к подготовке глобального договора по проблеме пандемий и политики в отношении вакцин.

Today the Pan-European Commission on Health & Sustainable Development delivers its report on #RethinkingHealth. Chaired by @SenatoreMonti, the independent body has identified 7 forward-focused policy objectives developed in the light of pandemics  https://t.co/O7j7XEckda pic.twitter.com/FtSqTkoROX

— WHO/Europe (@WHO_Europe) September 10, 2021

 Watch LIVE the launch of the final report of the Pan European Commission on Health and Sustainable Development with @SenatoreMonti @TarjaHalonen @martinmckee @hans_kluge #RethinkingHealth https://t.co/vR50Vgmeer

— WHO/Europe (@WHO_Europe) September 10, 2021

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

COVID-19Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы