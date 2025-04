Европарламент проголосовал за безвизовый режим для Грузии

"Безвизовый режим для Грузии утвержден на сессии Европарламента. Следующим шагом является официальное одобрение Советом ЕС", - говорится в сообщении.

Из 647 присутствующих "за" проголосовали 553 депутата, "против" - 66.

Напомним, по словам журналиста Рикарда Йозвяка, Европарламент планирует рассмотреть обновленный механизм приостановления безвизового режима на сессии 13-16 февраля.

#Visa Waiver for #Georgia approved by #EPlenary 553/66/28 Next step, formal adoption by @EUCouncil | @GabrielMariya pic.twitter.com/z2xOK3Tfmn

- LIBE Committee Press (@EP_Justice) 2 февраля 2017 г.