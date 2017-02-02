Европарламент проголосовал за безвизовый режим для Грузии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Европарламент поддержал безвизовый режим с Евросоюзом для Грузии. Об этом сообщает пресс-служба комитета Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел в Twitter, передает УНН.
"Безвизовый режим для Грузии утвержден на сессии Европарламента. Следующим шагом является официальное одобрение Советом ЕС", - говорится в сообщении.
Из 647 присутствующих "за" проголосовали 553 депутата, "против" - 66.
Напомним, по словам журналиста Рикарда Йозвяка, Европарламент планирует рассмотреть обновленный механизм приостановления безвизового режима на сессии 13-16 февраля.
#Visa Waiver for #Georgia approved by #EPlenary 553/66/28 Next step, formal adoption by @EUCouncil | @GabrielMariya pic.twitter.com/z2xOK3Tfmn- LIBE Committee Press (@EP_Justice) 2 февраля 2017 г.