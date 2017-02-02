Європарламент проголосував за безвізовий режим для Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Європарламент підтримав безвізовий режим з Євросоюзом для Грузії. Про це повідомляє прес-служба комітету Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ у Twitter, передає УНН.
“Безвізовий режим для Грузії затверджено на сесії Європарламенту. Наступним кроком є офіційне схвалення Радою ЄС”, — йдеться у повідомленні.
Із 647 присутніх “за” проголосували 553 депутати, “проти” — 66.
Нагадаємо, за словами журналіста Рікарда Йозвяка, Європарламент планує розглянути оновлений механізм призупинення безвізового режиму на сесії 13-16 лютого.
#Visa waiver for #Georgia approved by #EPlenary 553/66/28 Next step, formal adoption by @EUCouncil | @GabrielMariya pic.twitter.com/z2xOK3Tfmn— LIBE Committee Press (@EP_Justice) 2 февраля 2017 г.