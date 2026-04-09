Если прекращение огня на Ближнем Востоке будет продолжительным, то не будет и кризиса с оказанием поддержки Украине - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если прекращение огня на Ближнем Востоке будет длительным, то не будет и кризиса с оказанием поддержки Украине. Об этом Зеленский заявил в интервью Rai Radio, передает УНН.

Если прекращение огня на Ближнем Востоке будет длительным, то не будет и кризиса с оказанием поддержки Украине. Конечно, мы на это надеемся. И мы также очень хотим окончания войны россии против Украины. Хотя бы сделать первый шаг – прекращение огня. Я всегда говорил, что именно с этого нужно начать. Но нам говорили и давали сигналы, что нет, можно только окончательно закончить войну – прекращение огня ничего не дает. А я считаю, что дает - сказал Зеленский.

Он отметил, что пример Ближнего Востока красноречиво говорит о том, что прекращение огня возможно.

У Америки достаточно на это сил. Если они обеспечили прекращение огня на Ближнем Востоке, то достаточно сил обеспечить прекращение огня и в войне россии против Украины. Тем более что Украина это поддерживает - добавил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трехсторонние переговоры с россией отложены, но убежден в их возобновлении.