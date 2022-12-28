Как помочь детям почувствовать новогоднюю атмосферу в условиях войны: психолог дала советы

Состояние ребенка зависит от их родителей

Психолог акцентирует внимание на том, что дети, особенно младшего возраста, напрямую зависят от эмоционального состояния их родителей. Если взрослые находятся не в ресурсе – дети начинают ориентироваться на них.

“Дети более гибки и адаптивны в контексте той жизни, которую они живут. И большинство детей, если говорить о детях от шести лет и выше, ждут праздников, и более или менее, находятся в праздничном настроении. Однако есть вторая сторона в этом: родителям сложно поддерживать праздничное настроение и традиции, которые были до войны. И потому, если родители теряют смысл в праздновании – дети начинают ориентироваться на них, и могут тоже терять смысл и настроение”, – отмечает психолог.

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Ирина считает, что в такой ситуации родителям важно прилагать усилия к себе, чтобы все же сохранить традиции, которые были до войны.

“Возможно создание или добавление новых традиций. И обязательно праздновать, потому что это ресурс справляться со стрессом. Таким образом вырабатывается эндорфин, ведь тогда появляются положительные эмоции. От чего они зависят: от объятий с близкими, когда есть привязанность. И эту привязанность между родителями и детьми нужно сохранять. Например, вместе наряжать елку, класть под подушку подарки, если есть такая возможность ездить к дедушкам и бабушкам. Если сейчас изменилось место жительства, то стоит обсуждать. Это можно делать даже с трехлетними детьми”, – перечисляет психолог.

Учитывать пережитый опыт ребенка

Сравнивать степень боли невозможно, но состояние ребенка зависит от пережитого опыта. Даже взрослые люди реагируют на боевые действия по разному. Таким образом, это влияет на дальнейшую коммуникацию с окружающим обществом, ведь первая категория детей может требовать больше активностей во избежание плохих воспоминаний, другая наоборот, закрыться в себе и не желать общаться.

“Для кого-то новые люди и новое окружение будет пугающим, тогда это надо минимизировать. Например, больше находиться в кругу семьи, меньше посещать людные места. Или наоборот – если ребенок нуждается в коммуникации и общении – тогда наоборот, поддерживать его в этом, если он где-то с кем-то познакомился и приглашает в гости. Конечно, спрашивать о его потребностях и ориентироваться”, – отмечает психолог.

Детский педагог упоминает понятие “окно толерантности” – которым американский профессор и доктор медицинских наук Дэн Сигел описывает “оптимальную зону возбудимости” человека. Это способность управлять своими эмоциями даже в состоянии стресса. В этом контексте Ирина отмечает важность следить за поведением ребенка и держать на контроле его состояние. “Когда человек выходит из “окна толерантности” – он может пойти в апатию, отстранение, отчуждение. Есть другая сторона – когда в ажитацию, когда наоборот, начинает включаться. То есть, нужно смотреть по ребенку, и понимать, что будет приводить его в “окно толерантности””, – объясняет она.

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“Если ребенка, находящегося в ажитации, в эмоциональной гиперактивности, поместить в круг людей, то это только повысит это состояние – а его наоборот, нужно снижать. Или например, ребенка, который закрыт в себе, оставить дома и не стимулировать эмоционально – он может остаться в подавленном состоянии”, – продолжает психолог.

Дети и подарки

Учитывая военную и экономическую ситуацию в Украине, некоторые родители не могут позволить себе подарить ребенку те игрушки или вещи, которые он хотел бы увидеть под елкой на Новый год. Как правило, подросткам легче объяснить ситуацию, поскольку они более анализирующие и осознающие ситуацию. Но детям младшего возраста трудно не пропустить через себя отсутствие подарка, поскольку это самый ожидаемый момент Нового года и знак внимания к нему. Психолог предлагает родителям предоставлять ребенку выбор новогоднего подарка. Однако варианты должны предлагать сами взрослые, отталкиваясь от финансового положения и того, что они могут себе позволить.

“Если говорить о детях в возрасте от шести лет– здесь важно быть честными и говорить о причинах: почему эту вещь нельзя сейчас купить, и предлагать 2-3 варианта. То есть родители в состоянии предложить варианты, отталкиваясь от финансового положения. И таким образом будут удовлетворены все – и родители смогут купить то, что могут позволить, и ребенок будет чувствовать, что он и его мнение важно”, – резюмировала Ирина.