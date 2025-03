WikiLeaks заявили, что имеют более 3,6 тыс. документов по Ф.Фийону

Отмечают, что свежий номер газеты Canard enchaîné, который поступит в продажу в среду, привел новые данные в связи со скандалом, разразившимся вокруг жены Фийон Пенелопы: сумма, полученная женой экс-премьера Франции за работу в качестве парламентского помощника и сотрудника журнала Revue des Deux Mondes, составляет более 900 тыс евро. Ранее сообщалось о 500 тыс евро.

Как сообщал УНН, кандидата в президенты Франции и его жену допрашивали 5 часов.

3,630 documents from our archives on French presidential candidate François Fillon https://t.co/ENIXZlecom pic.twitter.com/fFWMNS3KHD

- WikiLeaks (@wikileaks) 1 февраля 2017 г.

"Три тысячи шестьсот тридцать документов из наших архивов - с французским кандидатос (в президенты) Франсуа Фийон", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице сайта в Twitter.

Напомним, что финансовая прокуратура Франции на прошлой неделе начала расследование после того, как сатирический еженедельник Le Canard Enchaine сообщил, что П.Фийон получала зарплату как парламентский ассистент мужа, не работая реально.

За это время она заработала 500 тыс. евро без учета налоговых отчислений.

Сейчас в интернете составлена петиция, призывающая П.Фийон "вернуть 500 тыс евро". Есть уже более 248 тыс подписей.

Адвокат кандидата в президенты Антонин Леви сказал, что в ближайшие дни следователем отправят новые свидетельства того, что П.Фийон действительно работала и выполняла "очень важные" функции.