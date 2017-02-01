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WikiLeaks заявили, що мають понад 3,6 тис. документів щодо Ф.Фійона

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. WikiLeaks в середу заявив, що в архівах сайту міститься понад 3,6 тисячі документів, що мають відношення до кандидата на пост президента Франції екс-прем’єру Франсуа Фійона, навколо дружини якого в даний час розгортається великий скандал, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.

Зазначають, що свіжий номер газети Canard enchaîné, який надійде в продаж в середу, привів нові дані в зв’язку зі скандалом, що вибухнув навколо дружини Фійона Пенелопи: сума, отримана дружиною екс-прем’єра Франції за роботу в якості парламентського помічника і співробітника журналу Revue des Deux Mondes, становить понад 900 тисяч євро. Раніше повідомлялося про 500 тисяч євро.

Як повідомляв УНН, кандидата у президенти Франції і його дружину допитували п’ять годин.

3,630 documents from our archives on French presidential candidate François Fillon https://t.co/ENIXZlecom pic.twitter.com/fFWMNS3KHD

— WikiLeaks (@wikileaks) 1 февраля 2017 г.

“Три тисячі шістсот тридцять документів з наших архівів — з французької кандидату (в президенти) Франсуа Фійона,” — йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційній сторінці сайту в Twitter.

Нагадаємо, що фінансова прокуратура Франції минулого тижня почала розслідування після того, як сатиричний тижневик Le Canard Enchaine повідомив, що П.Фійон отримувала зарплату як парламентський асистент чоловіка, не працюючи реально.
За цей час вона заробила 500 тис. євро без урахування податкових відрахувань.

Наразі в інтернеті складено петицію, яка закликає П.Фійон “повернути 500 000 євро”. Є вже понад 248 000 підписів.

Адвокат кандидата в президенти Антонін Леві сказав, що в найближчі дні слідчим відправлять нові свідоцтва того, що П.Фійон справді працювала і виконувала “дуже важливі” функції.

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