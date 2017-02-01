WikiLeaks заявили, что имеют более 1,1 тыс. документов связанных с Марин Ле Пен
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. WikiLeaks заявили, что в архивах сайта содержится более 1,1 тысячи документов, имеющих отношение к кандидату в президенты Франции лидеру французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, передает УНН со ссылкой на официальную страницу в Twitter.
"Из наших архивов: тысяча сто тридцать восемь документов по французскому кандидату (в президенты) Марин Ле Пен", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, WikiLeaks заявил, что в архивах сайта содержится более 3,6 тысячи документов, имеющих отношение к кандидату на пост президента Франции экс-премьеру Франсуа Фийону, вокруг жены которого в настоящее время разворачивается большой скандал.
From our archives: 1,138 documents on French presidential candidate Marine Le Pen https://t.co/mnvzibm2YX pic.twitter.com/v5JXrz1FO9- WikiLeaks (@wikileaks) 1 февраля 2017 г.