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WikiLeaks заявили, що мають понад 1,1 тис. документів пов'язаних з Марін Ле Пен

Київ • УНН

 • 11085 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. WikiLeaks заявили, що в архівах сайту міститься понад 1,1 тисячі документів, що мають відношення до кандидата в президенти Франції лідеру французької партії “Національний фронт” Марін Ле Пен, передає УНН з посиланням на на офіційну сторінку у Twitter.

“З наших архівів: одна тисяча сто тридцять вісім документів по французькому кандидату (в президенти) Марін Ле Пен,” — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, WikiLeaks заявив, що в архівах сайту міститься понад 3,6 тисячі документів, що мають відношення до кандидата на пост президента Франції екс-прем’єру Франсуа Фійона, навколо дружини якого в даний час розгортається великий скандал.

From our archives: 1,138 documents on French presidential candidate Marine Le Pen https://t.co/mnvzibm2YX pic.twitter.com/v5JXrz1FO9

— WikiLeaks (@wikileaks) 1 февраля 2017 г.

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