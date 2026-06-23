Вражеские атаки и непогода оставили без света часть 8 областей, потребление растет на фоне жары

Вражеские атаки и непогода оставили без электроснабжения часть восьми областей, потребление электроэнергии растет на фоне жары и более активного использования кондиционеров, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" во вторник, пишет УНН.

Вражеские атаки

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения - сообщили в Минэнерго.

Энергетики, как указано, делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы, как отмечается, продолжаются круглосуточно.

Непогода

Из-за непогоды без электроснабжения остаются более 160 населенных пунктов в Сумской, Киевской, Полтавской и Ивано-Франковской областях - указали в Минэнерго.

Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Потребление

"Применение ограничений сегодня не прогнозируется", - сообщили в Минэнерго.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии растет из-за "установления жаркой погоды на всей территории Украины, что обусловливает активное использование кондиционеров потребителями".

"Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 10:00 до 17:00. Призываем потребителей рационально потреблять электроэнергию", - подчеркнули в Минэнерго.

"Энергоатом" приблизился к середине ремонтной кампании перед отопительным сезоном