Вражеские атаки и непогода оставили без света часть 8 областей, потребление растет на фоне жары
Киев • УНН
Из-за боевых действий и обстрелов без электроснабжения остались потребители в пяти областях. Непогода вызвала отключение более 160 населенных пунктов в четырех регионах.
Вражеские атаки и непогода оставили без электроснабжения часть восьми областей, потребление электроэнергии растет на фоне жары и более активного использования кондиционеров, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" во вторник, пишет УНН.
Вражеские атаки
В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения
Энергетики, как указано, делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы, как отмечается, продолжаются круглосуточно.
Непогода
Из-за непогоды без электроснабжения остаются более 160 населенных пунктов в Сумской, Киевской, Полтавской и Ивано-Франковской областях
Ремонтные бригады работают над восстановлением.
Потребление
"Применение ограничений сегодня не прогнозируется", - сообщили в Минэнерго.
По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии растет из-за "установления жаркой погоды на всей территории Украины, что обусловливает активное использование кондиционеров потребителями".
"Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 10:00 до 17:00. Призываем потребителей рационально потреблять электроэнергию", - подчеркнули в Минэнерго.
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