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Враг атаковал промышленную инфраструктуру в Одесской области: разрушен склад, повреждено 13 легковых автомобилей

Киев • УНН

 • 836 просмотра

В результате обстрела в Одесском районе повреждена промышленная инфраструктура. Разрушено складское здание с пожаром, повреждено 13 автомобилей, пострадавших нет.

Враг атаковал промышленную инфраструктуру в Одесской области: разрушен склад, повреждено 13 легковых автомобилей

В результате атаки рф на Одесскую область поражена промышленная инфраструктура - разрушено складское здание с последующим возгоранием, повреждено 13 легковых автомобилей. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

В результате вражеского обстрела в Одесском районе пострадала промышленная инфраструктура. Повреждено двухэтажное административное здание, выбито остекление. Также разрушено складское здание с последующим возгоранием. Пожар оперативно ликвидировали спасатели 

- сообщил Кипер.

Кроме того, по его словам, повреждено 13 легковых автомобилей. По предварительной информации, пострадавших нет.

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