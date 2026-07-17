Враг атаковал промышленную инфраструктуру в Одесской области: разрушен склад, повреждено 13 легковых автомобилей

В результате атаки рф на Одесскую область поражена промышленная инфраструктура - разрушено складское здание с последующим возгоранием, повреждено 13 легковых автомобилей. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

В результате вражеского обстрела в Одесском районе пострадала промышленная инфраструктура. Повреждено двухэтажное административное здание, выбито остекление. Также разрушено складское здание с последующим возгоранием. Пожар оперативно ликвидировали спасатели