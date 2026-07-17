Враг атаковал промышленную инфраструктуру в Одесской области: разрушен склад, повреждено 13 легковых автомобилей
Киев • УНН
В результате обстрела в Одесском районе повреждена промышленная инфраструктура. Разрушено складское здание с пожаром, повреждено 13 автомобилей, пострадавших нет.
В результате атаки рф на Одесскую область поражена промышленная инфраструктура - разрушено складское здание с последующим возгоранием, повреждено 13 легковых автомобилей. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
В результате вражеского обстрела в Одесском районе пострадала промышленная инфраструктура. Повреждено двухэтажное административное здание, выбито остекление. Также разрушено складское здание с последующим возгоранием. Пожар оперативно ликвидировали спасатели
Кроме того, по его словам, повреждено 13 легковых автомобилей. По предварительной информации, пострадавших нет.
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