Впервые кругосветные гонки на яхте выиграла женщина

Тысячи людей наблюдали, как австралийка с командой возвращается в Ливерпуль почти через год после начала соревнований. Тогда 12 яхт вышли из английского порта для кругосветного рейса.

Впервые соревнования Clipper Round The World race состоялись в 1996 году. В этом году в них приняли 712 моряков, плавали иногда в очень сложных условиях и достигали берегов Уругвая, Южной Африки, Китая и Северной Ирландии. Гонка проходила каждые два года в период с 1996 по 2002 год, а затем пропустила год с последующими гонками, которые начинаются в 2005, 2007, 2009, 2013, 2015 и 2017 годах.

“Если вы представите, что людей, которые поднимались на Эверест, было больше чем тех, кто плавал в кругосветном путешествии, вы поймете, что эти люди только что сделали. Никогда такого не было, чтобы на этих соревнованиях лидерами были женщины”, — сказал соучредитель соревнований Робин Нокс-Джонстон, который был первым человеком, совершившим кругосветное путешествие в одиночку без остановок.

Напомним, в Объединенных Арабских Эмиратах создали “летающую” яхту Foiler, которая во время движения поднимается над водой.

