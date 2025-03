Вперше навколосвітні перегони на яхті виграла жінка

Тисячі людей спостерігали, як австралійка з командою повертається до Ліверпуля майже через рік після початку змагань. Тоді 12 яхт вийшли з англійського порту для навколосвітнього рейсу.

Уперше змагання Clipper Round The World race відбулися в 1996 році. Цього року участь у них взяли 712 моряків, які плавали іноді у дуже складних умовах та досягали берегів Уругваю, Південної Африки, Китаю та Північної Ірландії. Гонка проходила кожні два роки у період з 1996 по 2002 рік, а потім пропустила рік зі наступними гонками, які починаються в 2005, 2007, 2009, 2013, 2015 і 2017 роках.

“Якщо ви уявите, що більше людей піднімалося на Еверест, аніж плавало у навколосвітній подорожі, ви зрозумієте, що ці люди тільки що зробили. Ніколи такого не було, аби на цих змаганнях лідерами були жінки”, — сказав співзасновник змагань Робін Нокс-Джонстон, який був першою людиною,яка здійснила навколосвітню подорож самотужки без зупинок.

That feeling when you've made history and won the #ClipperRace Well done Wendy Tuck and @VisitSanya