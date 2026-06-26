Воздушные силы опровергли фейк о пересечении границы белорусским Ил-62
Киев • УНН
В соцсетях распространили фейк о пересечении границы белорусским Ил-62, ссылаясь на Flightradar24. Воздушные силы опровергли это, назвав сервис неофициальным источником.
Командование Воздушных сил ВСУ опровергло информацию о якобы пересечении украинской границы белорусским Ил-62, пишет УНН.
25-го июня, около 22.30, на страницах некоторых соцсетей появилась информация о пересечении украинской границы "самолетом ИЛ-62 белорусских авиалиний". Основываясь на данных сервиса "Flightradar24", сообщалось, что белорусский грузовой самолет ИЛ-62, якобы, в 20:30 по киевскому времени (17:30 UTC) залетел в Черниговскую область, а через некоторое время пересек украинско-молдавскую границу. Данная информация не соответствует действительности. Ни один самолет белорусских авиалиний не пересекал украинскую границу
Об этом, как отмечается, управление коммуникаций Воздушных сил сообщило Центру противодействия дезинформации при СНБО Украины. "Опровержение фейка было опубликовано на официальных ресурсах ЦПД в 23.30", - говорится в сообщении.
Онлайн-сервис "Flightradar24", указали в ПС ВСУ, – это гражданский коммерческий проект, основанный в 2006 году шведскими авиационными энтузиастами и предпринимателями, платформа которого работает через браузер и мобильные приложения для iOS и Android.
""Flightradar24" не является официальным источником информации о воздушном пространстве, поэтому не несет ответственности за предоставление неточной или недостоверной информации. Поэтому призываем СМИ пользоваться исключительно достоверной, проверенной информацией, полученной из официальных источников и не распространять фейки", - подчеркнули в ПС ВСУ.
"Воздушные силы круглосуточно несут боевое дежурство по обнаружению воздушных целей как над территорией Украины, так и далеко за ее пределами. Кроме того, информация о воздушных угрозах круглосуточно и оперативно публикуется на официальных медиа ресурсах Воздушных сил в Telegram, WhatsApp, Viber", - подчеркивается в сообщении.
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