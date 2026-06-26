Воздушные силы опровергли фейк о пересечении границы белорусским Ил-62

Командование Воздушных сил ВСУ опровергло информацию о якобы пересечении украинской границы белорусским Ил-62, пишет УНН.

25-го июня, около 22.30, на страницах некоторых соцсетей появилась информация о пересечении украинской границы "самолетом ИЛ-62 белорусских авиалиний". Основываясь на данных сервиса "Flightradar24", сообщалось, что белорусский грузовой самолет ИЛ-62, якобы, в 20:30 по киевскому времени (17:30 UTC) залетел в Черниговскую область, а через некоторое время пересек украинско-молдавскую границу. Данная информация не соответствует действительности. Ни один самолет белорусских авиалиний не пересекал украинскую границу - указали в ПС ВСУ в пятницу в соцсетях.

Об этом, как отмечается, управление коммуникаций Воздушных сил сообщило Центру противодействия дезинформации при СНБО Украины. "Опровержение фейка было опубликовано на официальных ресурсах ЦПД в 23.30", - говорится в сообщении.

Онлайн-сервис "Flightradar24", указали в ПС ВСУ, – это гражданский коммерческий проект, основанный в 2006 году шведскими авиационными энтузиастами и предпринимателями, платформа которого работает через браузер и мобильные приложения для iOS и Android.

""Flightradar24" не является официальным источником информации о воздушном пространстве, поэтому не несет ответственности за предоставление неточной или недостоверной информации. Поэтому призываем СМИ пользоваться исключительно достоверной, проверенной информацией, полученной из официальных источников и не распространять фейки", - подчеркнули в ПС ВСУ.

"Воздушные силы круглосуточно несут боевое дежурство по обнаружению воздушных целей как над территорией Украины, так и далеко за ее пределами. Кроме того, информация о воздушных угрозах круглосуточно и оперативно публикуется на официальных медиа ресурсах Воздушных сил в Telegram, WhatsApp, Viber", - подчеркивается в сообщении.

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