Вратарь Лунин попал в сферу интересов четвертьфиналиста Лиги Европы

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 52370 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 73046 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110137 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145678 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195979 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193625 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279939 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 328200 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157892 просмотра

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Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143172 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вратарь Лунин попал в сферу интересов четвертьфиналиста Лиги Европы

Вратарь Лунин попал в сферу интересов четвертьфиналиста Лиги Европы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Голкипер сборной Украины и мадридского “Реала” Андрей Лунин может изменить клубы в Испании, информирует УНН со ссылкой на ресурс “Grada3”.

Детали

По данным издания, руководство “Гранады” находится в поисках замены для португальского вратаря Руя Силвы, который покинет команду летом. 22-летний украинец попал в шорт-лист потенциальных кандидатов в котором также находятся вратарь “Севильи” Томаш Вацлик и голкипер “Бешикташа” Утку Ювакуран.

Однако преградой перехода Лунина может стать то, что “Гранада” хочет подписать вратаря на полноценной основе, тогда как “галактикос” готовы отдать его только на арендной основе.

Дополнение

В нынешней кампании Лунин провел один поединок за “Реал”. “Гранада” на текущий момент идет 8-й в Примере и вышла в четвертьфинал Лиги Европы.

Украинские Национальные Новости

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