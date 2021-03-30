Вратарь Лунин попал в сферу интересов четвертьфиналиста Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Голкипер сборной Украины и мадридского “Реала” Андрей Лунин может изменить клубы в Испании, информирует УНН со ссылкой на ресурс “Grada3”.
Детали
По данным издания, руководство “Гранады” находится в поисках замены для португальского вратаря Руя Силвы, который покинет команду летом. 22-летний украинец попал в шорт-лист потенциальных кандидатов в котором также находятся вратарь “Севильи” Томаш Вацлик и голкипер “Бешикташа” Утку Ювакуран.
Однако преградой перехода Лунина может стать то, что “Гранада” хочет подписать вратаря на полноценной основе, тогда как “галактикос” готовы отдать его только на арендной основе.
Дополнение
В нынешней кампании Лунин провел один поединок за “Реал”. “Гранада” на текущий момент идет 8-й в Примере и вышла в четвертьфинал Лиги Европы.