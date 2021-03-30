Воротар Лунін потрапив до сфери інтересів чвертьфіналіста Ліги Європи

Деталі

За даними видання, керівництво “Гранади” знаходиться в пошуках заміни для португальського воротаря Руя Сілви, який покине команду влітку. 22-річний українець потрапив до шорт-листа потенційних кандидатів в якому також знаходяться воротар “Севільї” Томаш Вацлік і голкіпер “Бешикташа” Качку Ювакуран.

Однак на перепоні переходу Луніна може стати те, що “Гранада” хоче підписати воротаря на повноцінній основі, тоді як “галактікос” готові віддати його тільки на орендній основі.

Доповнення

У нинішній кампанії Лунін провів один поєдинок за “Реал”. “Гранада” на поточний момент йде 8-ю в Прімері і вийшла в чвертьфінал Ліги Європи.