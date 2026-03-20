Военные самолеты и вертолеты США начинают борьбу за разблокировку Ормузского пролива - WSJ

США и их союзники активизировали борьбу за открытие Ормузского пролива, направляя низколетящие ударные самолеты над морскими путями для уничтожения иранских военно-морских судов и вертолеты Apache для сбивания смертоносных иранских беспилотников, со ссылкой на американских военных чиновников сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Эта активизация операции, как сообщается, является "частью многоэтапного плана Пентагона по снижению опасности со стороны иранских вооруженных судов, мин и крылатых ракет, которые парализовали судоходство в проливе с начала марта". Если опасность удастся снизить, США могут направить через пролив американские военные корабли и в конечном итоге сопровождать суда в Персидский залив и из него.

"Но США, вероятно, все равно потребуется несколько недель, чтобы ликвидировать иранскую сеть активов, которые препятствовали движению судов через узкое место, через которое проходит 20% мирового экспорта нефти и значительная часть коммерческого судоходства", отмечает издание. Фактическое закрытие пролива привело к резкому росту цен на нефть марки Brent выше 100 долларов за баррель - ненадолго достигнув 119 долларов, прежде чем закрыться в четверг на отметке 108,65 долларов, поднявшись на 1,2%, - и заставило администрацию Трампа бороться с экономическими последствиями войны, которую она начала вместе с Израилем 28 февраля, пишет издание.

Генерал ВВС Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов, раскрыл информацию об операции на пресс-конференции в Пентагоне в четверг, заявив, что тяжело вооруженные истребители A-10, известные как "Warthog", а также ударные вертолеты Apache совершали вылеты над проливом или у южного побережья.

"Сейчас A-10 Warthog ведет бои на южном фланге, поражая быстроходные плавсредства в Ормузском проливе", - заявил он журналистам в Пентагоне. Он добавил, что вертолеты Apache "присоединились к бою на южном фланге".

Он сказал, что некоторые союзники, не называя их имен, используют Apache для "борьбы с ударными беспилотниками", одним из самых эффективных видов оружия, которые Иран использовал для нанесения ударов по соседним арабским государствам и их энергетической инфраструктуре в Персидском заливе.

По словам американского чиновника, и A-10, и Apache уже несколько дней уничтожают иранские быстроходные суда, которые преследуют коммерческое судоходство в проливе. Истребители, которые уже находятся в регионе, также могут помочь в уничтожении небольших иранских быстроходных судов и ракетных угроз, но дополнительные самолеты усиливают кампанию, добавил чиновник.

США бомбардируют базы и сильно укрепленные батареи крылатых ракет, укомплектованные Корпусом стражей исламской революции, военизированной организацией, которая отвечает за оборону пролива вместе с иранским военно-морским флотом, имеющим собственный флот ударных судов. В результате ударов повреждено или уничтожено более 120 иранских военно-морских судов, заявил в четверг министр войны США Пит Хегсет.

Несмотря на удары, считается, что Иран по-прежнему имеет в своем распоряжении огромный запас мин, крылатых ракет на грузовиках и сотнями неповрежденных лодок в скрытых хранилищах с глубоко вырытыми туннелями вдоль побережья и на островах, заявил Фарзин Надими, эксперт по иранской обороне из Washington Institute for Near East Policy.

"Я думаю, что потребуются недели, чтобы достичь точки, когда можно будет безопасно проводить операции в проливе, - сказал он. - Даже тогда многие иранские активы уцелеют".

Иран атаковал десятки судов в проливе, часто с помощью небольших беспилотных судов со взрывчаткой или беспилотников. Другие суда были поражены снарядами в проливе, а также в Оманском заливе и Персидском заливе.

В четверг вопрос восстановления контроля над проливом приобрел новую актуальность, поскольку Иран начал разрабатывать планы по пропуску отдельных судов, а парламент Тегерана рассматривает закон о взимании платы за проход, пишет издание. Это вызвало опасения, что Иран может использовать свое положение и заключать соглашения со странами, которые нуждаются в нефти, газе и других товарах, добываемых в регионе Персидского залива.

Снижение угрозы до точки, когда корабли смогут возобновить прохождение пролива, "возможно, но это требует времени, и вы, вероятно, никогда не достигнете 100%", сказал Майкл Коннелл, аналитик по вопросам Ирана из вашингтонского аналитического центра Center for Naval Analyses. "Мы можем достичь этапа, когда мы пропускаем корабли, и им все еще может повезти", - добавил он.

