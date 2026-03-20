21 березня, 12:15
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
21 березня, 08:53
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Ексклюзив
20 березня, 15:55
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 14:50
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
20 березня, 13:46
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
20 березня, 13:36
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
Ексклюзив
20 березня, 13:16
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
20 березня, 12:29
СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відеоVideo
Військові літаки та вертольоти США починають боротьбу за розблокування Ормузької протоки - WSJ

Київ • УНН

 • 5094 перегляди

Пентагон задіяв штурмовики A-10 та гелікоптери Apache для ліквідації іранських суден і дронів. Вже знищено понад 120 кораблів КВІР під час операції.

Військові літаки та вертольоти США починають боротьбу за розблокування Ормузької протоки - WSJ

США та їхні союзники активізували боротьбу за відкриття Ормузької протоки, спрямовуючи ударні літаки, що низько летять, над морськими шляхами для знищення іранських військово-морських суден і вертольоти Apache для збивання смертоносних іранських безпілотників, з посиланням на американських військових чиновників повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

Ця активізація операції, як повідомляється, є "частиною багатоетапного плану Пентагону щодо зниження небезпеки з боку іранських озброєних суден, мін та крилатих ракет, які паралізували судноплавство у протоці з початку березня". Якщо небезпеку вдасться знизити, США можуть направити через протоку американські військові кораблі і зрештою супроводжувати судна у Перську затоку і з неї.

"Але США, ймовірно, все одно потрібно кілька тижнів, щоб ліквідувати іранську мережу активів, які перешкоджали руху суден через вузьке місце, через яке проходить 20% світового експорту нафти та значна частина комерційного судноплавства", зазначає видання. Фактичне закриття протоки призвело до різкого зростання цін на нафту марки Brent вище 100 доларів за барель - ненадовго досягнувши 119 доларів, перш ніж закритися в четвер на позначці 108,65 доларів, зрісши на 1,2%, - і змусило адміністрацію Трампа боротися з економічними наслідками війни, яку вона розпочала разом з Ізраїлем 28 лютого, пише видання.

Генерал ВПС Ден Кейн, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, розкрив інформацію про операцію на пресконференції в Пентагоні в четвер, заявивши, що тяжко озброєні винищувачі A-10, відомі як "Warthog", а також ударні вертольоти Apache здійснювали вильоти над протокою або біля південного узбережжя.

"Наразі A-10 Warthog веде бої на південному фланзі, вражаючи швидкохідні плавзасоби в Ормузькій протоці", - заявив він журналістам у Пентагоні. Він додав, що гелікоптери Apache "приєдналися до бою на південному фланзі".

Він сказав, що деякі союзники, не називаючи їхніх імен, використовують Apache для "боротьби з ударними безпілотниками", одним із найефективніших видів зброї, які Іран використав для завдання ударів по сусідніх арабських державах та їх енергетичній інфраструктурі в Перській затоці.

США екстрено перекидають тисячі морпіхів та десантні кораблі для висадки в Ірані - ЗМІ20.03.26, 05:01 • 23002 перегляди

За словами американського чиновника, і A-10, і Apache вже кілька днів знищують іранські швидкохідні судна, які переслідують комерційне судноплавство у протоці. Винищувачі, які вже перебувають у регіоні, також можуть допомогти у знищенні невеликих іранських швидкохідних суден та ракетних загроз, але додаткові літаки посилюють кампанію, додав чиновник.

США бомбардують бази та сильно укріплені батареї крилатих ракет, укомплектовані Корпусом вартових ісламської революції, воєнізованою організацією, яка відповідає за оборону протоки разом з іранським військово-морським флотом, що має власний флот ударних суден. Внаслідок ударів пошкоджено або знищено понад 120 іранських військово-морських суден, заявив у четвер міністр війни США Піт Гегсет.

Попри удари, вважається, що Іран, як і раніше, має в своєму розпорядженні величезний запас мін, крилатих ракет на вантажівках і сотнями непошкоджених човнів у прихованих сховищах з глибоко виритими тунелями вздовж узбережжя і на островах, заявив Фарзін Надімі, експерт з іранської оборони з Washington Institute for Near East Policy.

"Я думаю, що будуть потрібні тижні, щоб досягти точки, коли можна буде безпечно проводити операції в протоці, - сказав він. - Навіть тоді багато іранських активів уціліють".

Іран атакував десятки суден у протоці, часто за допомогою невеликих безпілотних суден із вибухівкою чи безпілотників. Інші судна були уражені снарядами в протоці, а також в Оманській затоці та Перській затоці.

У четвер питання відновлення контролю над протокою набуло нової актуальності, оскільки Іран почав розробляти плани щодо пропуску окремих суден, а парламент Тегерана розглядає закон про стягнення плати за прохід, пише видання. Це викликало побоювання, що Іран може використовувати своє становище і укладати угоди з країнами, які потребують нафти, газу та інших товарів, що видобуваються в регіоні Перської затоки.

Зниження загрози до точки, коли кораблі зможуть відновити проходження протокою, "можливе, але це потребує часу, і ви, ймовірно, ніколи не досягнете 100%", сказав Майкл Коннелл, аналітик з питань Ірану з вашингтонського аналітичного центру Center for Naval Analyses. "Ми можемо досягти етапу, коли ми пропускаємо кораблі, і їм все ще може пощастити", - додав він.

Сім країн засудили Іран за блокування Ормузької протоки - текст заяви20.03.26, 10:30 • 4994 перегляди

Юлія Шрамко

