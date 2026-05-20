Во Львове простились со Степаном Кубивым: как прошла церемония

Сегодня во Львове простились со Степаном Кубивым — украинским политиком и общественным деятелем. Отдать дань уважения нардепу пришли сотни людей: родные, друзья, коллеги, жители города и представители власти, передает УНН со ссылкой на Львовский городской совет.

Чин похорон состоялся в Архикафедральном Соборе святого Юра. После на площади Рынок провели общегородскую церемонию прощания. Далее похоронная процессия отправилась на Лычаковское кладбище, где состоялось погребение.

Напомним, Степан Кубив умер на 65-м году жизни. Об этом стало известно 18 мая.

Степан Кубив — украинский политик и общественный деятель, комендант Штаба национального сопротивления во время Революции Достоинства, Первый вице-премьер-министр Украины и министр экономического развития и торговли Украины, бывший Председатель Национального банка Украины.

Был народным депутатом Украины 7-го, 8-го созыва (2012−2016), представителем Президента в Парламенте (2015−2016) и председателем Всеукраинского общества "Мемориал" им. Василия Стуса.