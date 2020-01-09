Затратная “экономия”: из-за перекрестного субсидирования украинцы переплачивают за все

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КИЕВ. 9 января. УНН. Дешевая электроэнергия для населения обходится национальной экономике слишком дорого. В Украине электричество дешевое для бытовых потребителей и дорогое для промышленных предприятий. Нигде в Европе нет такой модели по одной простой причине: она убивает рынок.

Напомним, с 1 июля, по требованию международных партнеров, в Украине стартовала реформа энергорынка. Однако реформа, как и многое, оказалась формальностью — рынка электроэнергии в Украине как не было, так и нет. Проблема в популизме: ни одна власть до сих пор не решается поставить экономическую перспективу выше собственного рейтинга. Объективно необходимое повышение тарифов для населения откладывают, чтобы не потерять доверчивого к предвыборным обещаниям избирателя.

Что по чем?

Любой тариф должен отображать реальную стоимость ресурсов. Необоснованно заниженный тариф ведет к перекосу рынка, ручному регулированию и манипуляциям. По данным Евростата, жители стран ЕС в среднем тратят 24% своего дохода на “коммуналку”, украинцы — 13%. Коммунальные расходы жителей ЕС забирают самую большую часть семейного бюджета, а украинцы тратят больше на продукты, чем на “коммуналку”. Если же выделить из коммунальных расходов украинцев только электроэнергию, то получится, что на мобильную связь мы тратим больше. В странах ЕС размер тарифов на электроэнергию регулируется самим рынком и затратами на генерацию. В Украине же тариф “замер” в 2017 году после поэтапного увеличения с 2015 года. Рыночная стоимость коммунальных услуг для населения — требование МВФ, которое Украина до сих пор не выполнила. Как сообщал Госстат, в среднем украинцы платят 1,25 грн за кВт*час. Это самый низкий тариф в Европе. Дело тут, конечно, не в заботе о благосостоянии граждан: сэкономив сотню гривен на каждой платежке, мы в разы переплачиваем за потребление товаров, услуг, в том числе коммунальных. Почему так происходит?

Перекрестное субсидирование

В большинстве стран промышленные предприятия платят за электроэнергию меньше населения. Проверенная модель, которая, кроме прочего, стимулирует развитие производства. В Украине могло и должно быть точно так же, если бы не прижившаяся практика: смотреть на лучших и делать наоборот. У нас на промышленность возложили обязательство компенсировать разницу в заниженном тарифе, которую не доплачивают бытовые потребители. Так называемое перекрестное субсидирование. Его отмена — еще одно невыполненное Украиной требование ЕС. В результате страдают государственные компании “Энергоатом” и “Укргидроэнерго”, вынужденные продавать большую часть электроэнергии по символической цене. Страдают крупные промышленные предприятия — принудительными субсидиями из них “вымывают” финансовый ресурс. Чтобы компенсировать потери, бизнес, разумеется, закладывает расходы в конечную стоимость товаров и услуг. В результате украинцы переплачивают буквально за все: киевские цены не уступают европейским, хотя уровень жизни в Украине и странах ЕС несопоставим. Кроме того, в такой модели полно коррупционных рисков. Глава “Укрэнерго” Всеволод Ковальчук верно подметил: в украинских реалиях любые искажения создают возможности для коррупции. “Поставщики, предоставляющие универсальную услугу населению, для этих целей очень дешево покупают электроэнергию у „Гарантированного покупателя“. Если они одновременно поставляют еще и промпотребителям, то для этих клиентов должны покупать электроэнергию уже на свободном рынке. Но когда у тебя есть доступ к очень дешевому товару, возникает соблазн перепродать и промышленности электроэнергию, закупленную по низкой цене. А разницу — присвоить или поделить вместе с клиентом”, — объяснил Ковальчук. По таким же символическим тарифам платят влиятельные жители пригорода Киева. Содержание замка Ахметова обходится непропорционально дешево, по сравнению с обычной двушкой. Выходит, олигархов субсидируют наравне с обычными гражданами.

Несмотря на очевидные “пробелы”, за последние годы правительство и НКРЭКУ ничего не сделали, чтобы устранить перекрестное субсидирование. Уравнять тариф для бытового и промышленного потребителя — болезненный, но прагматичный шаг, который увеличил бы конкуренцию и в итоге снизил стоимость электроэнергии. “Это точно оживит рынок электроэнергии, повысит на нем конкуренцию, потому что тот же „Энергоатом“ будет всю электроэнергию продавать на рынке. Соответственно, существенно снизит цены на оптовом рынке”, — считает глава аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

Адекватные компенсаторы

Даже в нынешнем размере тарифы ощутимо бьют по кошельку большинства украинцев. В связи с этим рыночно обусловленные тарифы на электроэнергию — не единственная проблема, которую государство обязано решить. Важно позаботиться о тех, кто платить по новым тарифам не сможет. Механизмов немало — адресные субсидии, гранты или льготные кредиты на программы по повышению энергоэффективности домовладений. К примеру, в странах ЕС социально незащищенных потребителей поддерживают за счет сбора, который взимается с конкретных энергоносителей. Долгосрочный путь к удешевлению ресурсов — замещение традиционной генерации альтернативной. В минувшем году Украина заняла восьмое место в мире по инвестициям в возобновляемые источники энергии (ВИЭ), поднявшись в рейтинге Bloomberg разом на 55 позиций. В эксплуатацию введено в общей сложности более 4 гигаватт “зеленых” электростанций. По прогнозам экспертов, тренд сохранится, и в 2020 году доля возобновляемых источников в общей генерации достигнет как минимум 11%.

Развитие “зеленой” энергетики — неоспоримый тренд последних десятилетий даже для стран с избыточными запасами традиционных энергоресурсов. Например, в Хьюстоне — центре добычи нефти в США — 89% потребления приходится на возобновляемые источники. В Германии в 2019 году впервые солнечная и ветровая энергетика превысили угольную генерацию: доля ВИЭ достигла 46%.

Кроме этого, “зеленая” энергетика не требует серьезных вложений, в отличие от угледобывающих предприятий, балансирующих на грани рентабельности. Дополнительную генерацию мог бы обеспечить атом, однако большинство из 15 расположенных в Украине энергоблоков достигли предельного срока эксплуатации и нуждаются в серьезной модернизации. При условии достаточного финансирования они прослужат максимум 20-30 лет. Но такого финансирования нет и в обозримом будущем не будет. Безопасный вывод из строя изношенных реакторов обойдется еще дороже — по миллиарду долларов на каждый. Последствия латания дыр и вовсе непредсказуемы. Например, 30-летний энергоблок № 1 Ровенской АЭС вышел из строя уже через месяц после продления срока эксплуатации еще на 20 лет. Аналогичная попытка вернуть к жизни второй энергоблок была признана таковой, что противоречит Конвенции Эспоо. Нарушить правила и сроки эксплуатации оборудования АЭС — худшее, что можно предпринять. Слишком высока вероятность очередной техногенной катастрофы.

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