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Отдых на море в Украине 2023: ТОП-10 малоизвестных курортов Одесской и Николаевской областей

Отдых на море в Украине 2023: ТОП-10 малоизвестных курортов Одесской и Николаевской областей

Киев • УНН

 • 1189820 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Этим летом из-за полномасштабной российской агрессии украинцы остались без пляжного отдыха. Одни курорты оказались оккупированы, а побережье других было закрыто для посещения из-за минной опасности. Но следующее лето-2023, нет сомнений, мы будем встречать уже в свободной стране, и морской отдых снова будет доступен. Поэтому для поддержания духа готовиться к будущему сезону есть смысл уже сейчас, выбирая направление, передает УНН.

Чтобы расширить перечень вариантов, представляем топ-10 малоизвестных и пока еще не изведанных массовым туристом курортов Черного моря в Одесской и Николаевской областях.

В большинстве своем это небольшие приморские поселки с малолюдными пляжами и чистым морем, идеально подходящие для спокойного семейного отдыха, к тому же, за гораздо меньшие, чем их более популярные соседи по побережью, деньги.

Грибовка

Грибовка — это небольшое село в Одесской области, расположенное в нескольких километрах от побережья Черного моря, где находится одноименная курортная зона. Она считается более спокойной и бюджетной альтернативой своим раскрученным соседкам — Одессе и Затоке. Грибовка привлекает широкими песчаными пляжами, где хватает места всем, комфортной глубиной моря и адекватным соотношением «цена — качество».

Тут хороший выбор жилья (можно подобрать на любой вкус и карман), много кафе и баров, несколько дискотек, доступен полный спектр пляжных развлечений, работает луна-парк. Но в остальном инфраструктура скромная: на весь курорт единственный банкомат, пара аптек, нет привычных супермаркетов, аквапарков и дельфинариев. Впрочем, все это легко найти в Одессе и/или Затоке, которые находятся в получасе езды.

Единственное, что может испортить отпуск в Грибовке, особенно если вы отдыхаете с детьми, это холодные течения и частные штормы, способные резко остужать воду. Ну, и важно знать, что этот черноморский курорт стремительно набирает популярность, поэтому рассчитывать на малолюдные пляжи и тишину все же не стоит.

Санжейка

Санжейка — ближайшая соседка Грибовки. Не только географически, но и статусом пока еще не очень известного, но быстро растящего популярность курорта. Это село в 40 км от Одессы, лежащее на побережье Черного моря. Главная особенность Санжейки —величественные рыжие утесы, тянущиеся вдоль всего берега. С них открываются захватывающие дух виды на море и окружающую степь. Многие приезжают сюда исключительно ради фантастических пейзажей и возможности сделать красивые кадры.

Но большинство все же едут в Санжейку ради спокойного отдыха вдали от города и человеческих толп. Пляжи тут хоть и не слишком широкие из-за подпирающих их утесов, но всегда свободные. Впрочем, не только от людей, но и от инфраструктуры. Тут нет навесов, не сдают в аренду зонты и шезлонги, не работают бары, а спускаться к морю приходится по местами довольно крутым лестницам, а то и вовсе стихийным спускам.

Разместиться предлагают на базах отдыха (в основном старого образца), в мини-отелях и гостевых домах. Или снять комнату у местных. Цены более чем доступные. Для любителей дикого отдыха, на который вдохновляет Санжейка, есть несколько кемпингов.

Из развлечений здесь разве что рыбалка в открытом море, еще можно арендовать яхту в местном яхт-клубе. За всем остальным придется ехать в Затоку. С инфраструктурой тоже негусто: несколько магазинов, одна аптека и пара кафе. Тут выручит соседний Черноморск, где и супермаркеты, и банкоматы, и больницы и прочие блага цивилизации.

Катранка

Один из наименее известных курортов Одесской области. Это крошечный поселок, лежащий на своеобразном отшибе между озерами Сасык и Джантшейским. От Черного моря его отделяет длинная песчаная коса — именно здесь находятся пляжи, к которым ведут два пешеходных мостика, переброшенные через озера.

Катранка — это живописное место с почти нетронутой природой, необычайно чистым морем и широкими песчаными пляжами, где на расстоянии сотни метров можно не встретить ни души. Сюда приезжают, чтобы отдохнуть от шумных, пыльных и переполненных людьми городов, восстановить силы и по-настоящему расслабиться. Инфраструктура минимальна: есть полтора десятка баз отдыха и гостевых домов, где номер с удобствами обойдется в разы дешевле, чем в Затоке или Каролино-Бугазе, несколько кафе и столовых с домашней едой, залы для игры в бильярд и настольных теннис, дискотека. На пляжах — только песок, хотя на некоторых участках в центре косы можно арендовать зонты и шезлонги.

Впрочем, не только скромная инфраструктура не позволяет поселку наращивать поток туристов. Один из главных недостатков Катранки — неудовлетворительное качество ведущих сюда дорог: добираться на машине сложно, а транспорт ходит редко.

Рассейка

Рассейка — соседний с Катранкой поселок, расположенный на противоположном берегу Джантшейского озера, кроме которого оно также имеет выход к озерам Малый Сасик и Шаганы. Последний является источником целебных иловых грязей, что позволяет считать Рассейку не только морским, но и грязевым курортом.

Тут не по-черноморски мелкое и очень теплое море, отличная экология, просторные пляжи, которые, как и в Катранке, находятся на косе, сложены из светлого песка и тянутся на километры, а дорога к ним лежит через деревянные мостики. Иными словами, Рассейка это еще одно идеальное место для тихого, размеренного отдыха вдали от цивилизации.

Это, впрочем, не означает отсутствие комфорта и удобств. В поселке свыше полусотни баз отдыха, мини-отелей и гостевых домов с хорошими номерами, причем по приятным ценам. На центральном пляже есть навесы, кабинки для переодевания, туалеты, работает прокат зонтов и шезлонгов, для ребятни установлена надувная горка и батут. В курортной зоне хватает магазинов, где можно купить самое необходимое, есть рынок, кафе, бары и даже дискотека. А для малышни — небольшой парк аттракционов.

Сергеевка

Сергеевку, довольно большой поселок в 80 км от Одессы, в действительности сложно назвать малоизвестным курортом. Еще в советское время она была чрезвычайно популярна, прежде всего как климатический и бальнеологический курорт. Сергеевка лежит на берегу Шаболатского (Будакского) лимана, богатого лечебными грязями и рапой, а также имеет несколько источников минеральных вод с целебными свойствами.

Дополнительную славу, правда, печальную, поселку принесла война. 1 июля он пережил российский ракетный удар, в результате которого были разрушены 9-этажный дом и две базы отдыха, погиб 21 человек. Сейчас поселок восстанавливается и ждет гостей.

Сергеевка - это отличное место для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Тут по-прежнему работает много санаториев, где можно пройти лечение или реабилитацию с помощью лиманных грязей, рапы и/или минеральных вод. Кроме них, действуют современные мини-отели, гостевые дома и базы отдыха. Правда, снять жилье на берегу моря не получится — оно находится в километре от поселка и отделено от него Будакской косой, где и располагаются морские пляжи. Сюда можно дойти по мосту через лиман, который в народе называют «километром здоровья», или доехать на катере.

Пляжи в Сергеевке есть и со стороны более мелкого и теплого лимана, тут удобнее отдыхать с маленькими детьми. И те, и другие песчаные, с пологим входом в воду, разительно чистые, но не оборудованы — удобства придется организовывать самостоятельно. Кафе и столовые можно найти в основном на территории санаториев, хотя есть они и в самом поселке. А еще магазины, бары — больше всего на набережной.

Развлечений негусто: можно покататься на вейкборде, заняться кайтсерфингом, съездить на экскурсию в Аккерманскую крепость в соседний Белгород-Днестровский или центр культуры вина «Шабо». Для всего остального есть Затока, расположенная в 18 км.

Лебедевка

Лебедевка — еще одно приморское село в Одесской области, о котором говорят гораздо меньше, чем, например, о Затоке. Хотя как минимум по природным данным она ничуть не уступает более растиражированным соседям по побережью. Здесь без преувеличения уникальная природа: с одной стороны Черное море, с другой соленое озеро Бурнас с голубой глиной, входящее в группу Тузловских лиманов, на территории которых создан одноименный природный парк, с третьей — широкие степи, сосновые и дубовые леса.

Еще одна природная особенность Лебедевки — высокие бежево-рыжие утесы, которые обрываются к пляжам. Последние из-за этого не слишком широкие, но почти всегда свободные, за исключением центрального пляжа, где в пик сезона бывает тесновато. Но, если что, от западной окраины поселка тянется песчаная коса, разделяющая Черное море и озеро Бурнас, с бескрайними и часто безлюдными дикими пляжами.

В Лебедевку едут ради спокойного и недорого отдыха. Выбор жилья — от палатки в кемпинге и скромных комнат в гостевых домах до отдельно стоящих коттеджей со всеми удобствами. Инфраструктура типична для приморских поселков: несколько магазинов с «курортными» ценами, столько же кафе, рынок и аптека. Банкоматов в селе нет, но во многих кафе и магазинах можно рассчитаться картой.

Приморское (Измаильский район, ранее Килийский район)

Приморское — крошечное село на краю Одесской области, граничащее с Дунайским биосферным заповедником. Его окружают сразу несколько водоемов: Черное море, озеро Сасык, Жебриянский и Малый Соленый лиманы. Кроме того, на юге поселок соседствует с болотистой дельтой Дуная, а на западе — с буджакскими степями. Все это формирует уникальную экосистему курорта. Здесь звеняще чистый воздух, прозрачное море с теплым протяженным мелководьем и песчаные, местами хорошо оборудованные пляжи.

Курортная зона Приморского находится в паре километров от самого поселка. Тут сосредоточена основная инфраструктура: базы отдыха, мини-отели и гостевые дома, предлагающие самые разные по условиям и стоимости варианты, несколько кафе и баров, пляжные развлечения. Самые чистые и просторные пляжи стоит искать на дамбе, которая разделяет озеро Сасык и Черное море; на центральном бывает многолюдно и грязно.

В целом, Приморское — это про спокойный непритязательный отдых на берегу моря вдали от больших городов и вблизи невероятной по красоте природы. Бонус — совсем рядом находится «город сотни каналов и виноделия» — Вилково.

Луговое

Луговое — небольшое село в Николаевской области, расположенное рядом с Карабашским лиманом. Такое же название носит курортная зона на берегу Черного моря в нескольких километрах от него. Луговое не так известно, как соседнее Коблево, но в сезон недостатка в отдыхающих не испытывает. Его выбирают за чистое море, просторные пляжи, довольно развитую инфраструктуру и приемлемые цены.

На курорте действует около двух десятков баз отдыха, несколько мини-отелей, кемпингов и палаточных городков — условия можно найти самые разные: от спартанских до суперкомфортных. Большинство их сосредоточено в курортной зоне, но и есть и те, что находятся в самом поселке — далековато от моря, но и номера здесь дешевле.

Пляжи Лугового со смешанным покрытием: песок с примесью мелкой гальки и ракушек. Их ширина варьируется от нескольких до 50 метров. Все они имеют удобный заход в воду, большую зону мелководья, которое летом хорошо прогревается, и отлично подходят для отдыха с детьми. На центральном, самом широком пляже есть все блага: навесы, раздевалки, туалеты, урны, полно аттракционов, проводится регулярная уборка. Рядом работают ларьки со снеками и фастфудом, по вечерам — бары и дискотеки.

На курорте много кафе и столовых, с десяток магазинов, несколько аптек. Банкоматов нет, но во многих торговых точках есть терминалы для безналичного расчета. Из развлечений — пляжный волейбол, бильярд, настольный теннис, кинозалы, ночной клуб. Можно съездить на мыс Аджияск и с экскурсией на остров Березань.

Черноморка

Черноморка — еще один небольшой и пока еще не очень популярный курорт в Николаевской области, расположенный недалеко от Очакова. Он находится на Черноморской (Лагерной) косе, которая с одной стороны омывается Днепро-Бугским лиманом в месте его слияния с Черным морем, а с другой — Березанским лиманом. Свое название курорт получил от села Черноморка, лежащего в нескольких километрах от него.

Море на косе не такое соленое из-за близости лиманов, но преимущественно чистое и довольно глубокое, хотя прибрежное мелководье, оптимальное для детей, тут тоже есть. Пляжи песчаные и в основном просторные, за исключением восточной части косы, где полоса песка сужается до нескольких метров. Навесы, кабинки для переодевания, прокат зонтов и шезлонгов, пляжные развлечения есть далеко не везде.

Тут же, на косе, сосредоточено курортное жилье: базы отдыха, небольшие современные отели и гостевые дома. Большинство стоят прямо на берегу. Хороший номер на базе с бассейном можно снять относительно недорого. Из развлечений — луна-парк и аквапарк. Есть кафе и столовые, несколько небольших магазинов с ограниченным ассортиментом. Ближайшие супермаркеты, аптеки, банкоматы и прочая цивилизация в соседнем Очакове.

Кинбурнская коса

Так называют и песчаную косу, и полуостров на границе Николаевской и Херсонской областей, омываемый Днепро-Бугским лиманом, Ягорлыцким заливом и Черным морем. Это удивительное место с первозданной природой, километрами безлюдных пляжей, покрытых мелким белым песком вперемешку с ракушечной крошкой, и чистым прозрачным морем, позволяющим рассмотреть дно на глубине полутора-двух метров. Место, где можно ощутить себя на краю света, отдохнуть от города и перезагрузиться.

Долгое время на Кинбурн приезжали лишь любители дикого отдыха, которых не смущало полное отсутствие удобств и инфраструктуры, но последние годы помимо кемпингов на полуострове появились базы, мини-отели и коттеджи, предлагающие отдохнуть с комфортом. И при этом — в полном уединении по соседству с нетронутой природой: розовыми озерами, солончаками, лесами и лиманами, где гнездятся редкие птицы.

От массового туристического потока Кинбурнскую косу, территория которой входит в состав нескольких заповедников, уберегало только отсутствие здесь дорог. Тем не менее, популярность полуострова с каждым годом росла. Но полномасштабная война, которую против Украины развязала Россия, поставила под угрозу существование уникального курорта. С апреля полуостров регулярно обстреливается российскими войсками. К настоящему времени здесь сгорело 15 гектаров заповедных лесов, на восстановление которых уйдет не одно десятилетие, погибло множество диких животных и птиц. Оккупанты не дают местным жителям тушить пожары, что усугубляет ситуацию.

Хочется верить, что к следующему году Кинбурнская коса скинет с себя российско-фашистскую заразу, восстанет из пепла и снова будет ждать туристов.

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